Stadin AO palkitsi ansioituneita työelämän yhteistyökumppaneita jo viidettä kertaa

Kaikkien palkittujen toiminnassa on korostunut positiivinen asenne ohjaukseen ja oppimiseen sekä kehittämismyönteinen ja innovatiivinen yhteistyö.

Vuoden 2023 työelämäpalkinnon saivat:

Vuoden työpaikkaohjaaja/mentori: Dmitry Chirkov, Amplit Oy

Vuoden työelämäkumppani: Oral Hammaslääkärit Oy

Vuoden yrittäjäopiskelija: Nina Puruskainen, Pointsi

Vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppani: WS Salon Academy/Iris Mäkelä

Vuoden kansainvälisen yhteistyön työelämäkumppani: Folkhälsan Kottby

Palkintoraati painotti valinnassaan myös työpaikan välitöntä ja avointa ilmapiiriä sekä opiskelijoiden kannustusta ja kohtaamista.

”Työelämäpalkinnot ovat olleet jo vuodesta 2019 Stadin AO:ssa perinne, jota haluamme vaalia ja joka elää ajassa. Tänä vuonna palkitsimmekin ensimmäisen kerran myös kansainvälisen yhteistyön kumppanin. Työelämäpalkinnoilla haluamme kiittää sujuvasta yhteistyöstä ja korostaa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön arvoa. On ollut hienoa, että ehdotuksia palkintojen saajiksi kaikissa kategorioissa tuli tänäkin vuonna useita”, iloitsee palkintoraadin puheenjohtaja rehtori Eeva Sahlman.

”Stadin AO on aidosti kiinnostunut työelämän tarpeista”

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valittu Dima Chirkov on erityisesti tukenut vieraskielisten opiskelijoiden oppimista työpaikalla.

”Olen kiitollinen palkinnosta. Stadin AO:n opettajat ja ohjaajat ovat aktiivisesti osallistuneet opiskelijoiden ohjaukseen työpaikallamme. Tämä innostaa toimimaan työpaikkaohjaajana ja kehittymään siinä entisestään”, Chirkov kertoo.

Vuoden työelämäkumppanina palkittiin Oral Hammaslääkärit Oy. Oralin kanssa Stadin AO:lla on ollut kumppanuussopimus jo vuodesta 2019.

”Stadin AO on aidosti kiinnostunut siitä, millaisia tarpeita meillä työelämässä on. Työelämän tarpeet on hienosti otettu huomioon opetuksen suunnittelussa, ja yhdessä olemme kehittäneet erittäin toimivan Oralin hammashoitajien oppisopimusluokan kokonaispaketin. Tiivis yhteydenpito, avoin kommunikaatio ja aito tahto onnistua yhdessä on ollut kaiken A ja O”, kiittelee henkilöstöjohtaja Sara Mäki-Kala.

”Yrittäjyys ja opiskelu ovat hienosti tukeneet toisiaan”, toteaa yrittäjäopiskelijana palkittu Nina Puruskainen. Hän opiskeli Stadin AO:ssa yrittäjyyden ammattitutkinnon oppisopimuksella oman yrityksensä alkutaipaleella.

Yrittäjyyskasvatuksen kumppanina palkittu WS Salon Academyn Iris Mäkelä on omassa parturi-kampaamossaan tarjonnut kymmenille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen. Käytännönläheinen yrittäjyyskasvatus työelämän ympäristössä on merkittävällä tavalla edesauttanut myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen: opiskelijat ovat voineet vahvistaa yrittäjyyden taitojaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä.

”Ilman opiskelijoita ei olisi tätä yritystä”, sanoo Mäkelä.

Kansainvälisen yhteistyön työelämäkumppani palkinnon sai Folkhälsan Kottby. Yrityksessä on suhtauduttu erittäin myönteisesti ulkomaisten opiskelijoiden liikkuvuusjaksoihin. Opiskelijoiden ohjaus on ollut laadukasta ja yhteistyöhön Stadin AO:n kanssa on sitouduttu vuosikymmenien ajan.

”Olemme Stadin AO:n kautta saaneet motivoituneita opiskelijoita useista eri maista ja päässeet heidän kanssaan käymään rikkaita, eettisiä keskusteluja hoitotyöstä ja sen kehittämisestä sekä vertailemaan hoitotyön käytäntöjä eri maissa. Nämä keskustelut ovat auttaneet meitä näkemään vahvuutemme ja kehityskohteemme”, iloitsee yksikönjohtaja Annika Wahén.

Helsingin kaupungintalolla järjestetty palkintotilaisuus ja juhlaillallinen tarjosivat myös foorumin oppilaitoksen ja yritysten väliselle vuoropuhelulle. Osallistujat vaihtoivat ajatuksia ja kokemuksia työelämäyhteistyöstä ja keskustelivat suunnitelmista entistä tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi. Juhlapuheen piti kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Nasima Razmyar.

Lisätiedot:

Rehtori Eeva Sahlman, eeva.sahlman@hel.fi, p. 040 336 1017

Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho, arja.wahlberg-jauho@edu.hel.fi, p. 050 376 4895

Stadin AO:n verkkosivut