Väitös: Tekoälyn ymmärtäminen arvonluonnissa edellyttää verkostomaista ajattelutapaa

ekoälystä on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme. Selkeimmin tekoäly näkyy keskusteluina, joita käydään puheohjattavien assistenttien tai Chat GPT:n tapaisten massiivisten kielimallien kanssa. Tekoäly on kuitenkin jo pitkään ohjannut verkkokauppojen suosituksia, yrittänyt parhaansa mukaan siirtää sähköpostispämmin sille kuuluvaan kansioon ja auttanut yrityksiä paremmin ymmärtämään asiakkaitaan.

– Tekoäly on jo kauan vaikuttanut siihen, miten yritykset pyrkivät luomaan arvoa asiakkailleen. Se on kiinteä osa arvonluontia, olimme me siitä tietoisia tai emme, toteaa Sami Rusthollkarhu.

Vaikka tekoälyn osallistumista arvonluonnin käytänteisiin on tutkittu, aiempi tutkimus ei ole tarkastellut tekoälyn vaikutusta arvonluontiin asettamiimme taustaoletuksiin – eli siihen, miten ajattelemme arvonluonnista.

Rusthollkarhun väitöstutkimus toteaa tekoälyn kyseenalaistavan erityisesti arvonluonnin toimijakeskeiset näkemykset, joiden mukaan toimijoilla ja teknologioilla on sisäsyntyisiä taitoja tai ominaisuuksia olla vuorovaikutuksessa arvoa synnyttävällä tavalla.

– Vaikka tekoäly usein näyttäytyy yksittäisen sovelluksen kautta, se ei ole palikka, joka liitetään organisaation prosesseihin ja kytketään päälle.

– Sen sijaan tekoäly syntyy dataa keräävistä ja tallentavista teknologioista, algoritmeista, sekä dataa luovuttavista ihmistoimijoista koostuvan verkoston kautta. Tekoälyllä ei ole sisäsyntyisiä ominaisuuksia vaikuttaa arvonluontiin, vaan tekoälyn kyvykkyydet nousevat tavasta, jolla tekoälynä näyttäytyvä verkosto tuodaan yhteen, Rusthollkarhu havainnollistaa.

Rusthollkarhun väitöskirja tarjoaa arvonluonnin parissa työskenteleville ammattilaisille ajatuksia siitä, miten tekoälyn avulla voidaan tehostaa resurssien käyttöä tai lisätä asiakasymmärrystä. Erityisesti väitöskirja kuitenkin kannustaa tekoälyä käyttöönottavia asiantuntijoita omaksumaan verkostomaista ajattelutapaa ja hahmottamaan prosesseja, joiden kautta organisaatio dataa käsittelee.

Ekonomi Sami Rusthollkarhun tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Paradigm of Value cocreation and Artificial Intelligence – Exploring constitutive themes of agency, resources and interaction tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa maanantaina 18.12.2023 klo 12 Hervannan kampuksella Sähkötalossa auditoriossa S2 (Korkeakoulunkatu 3, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Valtteri Kaartemo Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.