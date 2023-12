Sähkön siirtohintojen valvontamalliuudistus herättää huolta – Omakotiliitto vaatii tehokkaampaa kuluttajansuojaa

Jaakko Korpela on Vuoden omakotiasukas ja varsinaissuomalainen puuhamies 21.10.2023 12:00:54 EEST | Tiedote

Vuoden omakotiasukasta Jaakko Korpelaa motivoi vapaaehtoistoimintaan hyvän tekeminen ja ilo, joka toimintaan liittyy. On hienoa saada asioita aikaiseksi, sanoo salolainen Korpela, joka on ollut mukana perustamassa kahdeksaa omakotiyhdistystä ja on lukuisissa Omakotiliiton luottamustehtävissä.