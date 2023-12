Energiateollisuus ry: Energiaviraston esitys valvontamenetelmiksi uhkaa välttämättömiä sähköverkkoinvestointeja

Energiaviraston esitys verkkojen valvontamenetelmiksi vaarantaisi toteutuessaan välttämättömät investoinnit kriittisen verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen. Etenkin sähköverkkoja on kehitettävä voimakkaasti puhtaan siirtymän toteuttamiseksi, sähkökatkojen vähentämiseksi ja huoltovarmuuden varmistamiseksi.

Energiaviraston luonnokset vuosia 2024-2031 koskeviksi sähkö- ja maakaasuverkkojen valvontamenetelmiksi olivat lausuttavana joulukuun alkuviikkoina. Energiateollisuus ry jätti oman lausuntonsa 14.12.

Energiaviraston esittämät valvontamenetelmät vaarantavat puhtaan siirtymän edellyttämän verkkojen kehittämisen, ja niillä on merkittävä negatiivinen vaikutus verkkoyhtiöiden talouteen. Muutokset uhkaavat kriittisen infrastruktuurin jatkuvaa kehittämistä, ja vaikuttavat kielteisesti huoltovarmuuteen.

- Suomella on erinomaiset mahdollisuudet houkutella teollisia investointeja, mutta tämä on mahdollista vain, jos meillä on tarjota tulijoille toimiva ja vahva sähköverkkoinfra mihin liittyä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Puhdas siirtymä tarkoittaa teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähköistymistä sekä hiilivapaan sähköntuotannon lisäämistä. Puhdistuva, toimitus- ja huoltovarma energiajärjestelmä edellyttää merkittäviä investointeja etenkin sähköverkkojen kehittämiseen. Ilman mahdollistavia valvontamenetelmiä riittäviä investointeja ei voida toteuttaa. Siksi Energiateollisuus pitää välttämättömänä, että Energiavirasto asettaa ensi vuoden alusta voimaan sellaiset valvontamenetelmät, jotka toisin kuin nyt lausunnolla ollut esitys, eivät romahduta verkkoyhtiöiden pitkän aikavälin investointikykyä. Energiavirasto ei ole arvioinut valvontamenetelmäesityksensä ohjausvaikutuksia verkkoinvestointien toteuttamiseen.

- Olemme hyvin huolissamme siitä, että esitetyillä, investointikyvykkyyttä merkittävästi heikentävillä menetelmillä verkoista uhkaa muodostua yhteiskunnan puhtaan siirtymän ja sähköistymiskehityksen este, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto.

Suomessa on tähän asti ollut mahdollista investoida verkkoihin yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Samalla sähköverkkopalvelun hinta suhteutettuna asiakaskohtaiseen verkon määrään on Suomessa Euroopan alimpia. Kohtuullisen hinnan ja laadukkaan verkkopalvelun tulee olla tavoitteena myös tulevaisuudessa.

- Verkkoyhtiöiden tulee voida kehittää verkkojaan jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Valvontamenetelmien tulee tämä mahdollistaa, Lehto kommentoi.

Linkki Energiateollisuus ry:n lausuntoon: https://energia.fi/lausunnot/kuuleminen-muutoksista-sahko-ja-maakaasuverkkotoimintojen-hinnoittelunvalvontamenetelmiin-valvontajaksoilla-2024-2027-ja-2028-2031/

Energiaverkkojen visio: https://energia.fi/energiapolitiikka/energiaverkot-2035/

Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä: