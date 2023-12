Lidlin alekampanja innosti suomalaiset lataamaan etusovellusta

Lidl varoittaa Kinder-joulukalenterin epäselvästä allergeenimerkinnästä – tuote sisältää hasselpähkinää 7.12.2023 14:07:45 EET | Tiedote

Lidl varoittaa kuluttajia myymiensä Kinder-joulukalentereiden epäselvästä allergeenimerkinnästä. Suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät on kiinnitetty kalenterin suojamuoviin taitetulla etiketillä, joka on avattava ainesosien selvittämiseksi. Pakkausmerkinnät ovat virheettömät, mutta tuotteen sisältämä hasselpähkinä voi jäädä asiakkaalta huomaamatta. Osa kalenterin suklaista sisältää hasselpähkinää, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion pähkinäallergikoille. Muille tuote on turvallinen käyttää. Lidl on poistanut kalenterit myynnistä ja pyytää kyseisen tuotteen ostaneita hasselpähkinälle allergisia asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Henkilöt, joilla ei ole pähkinäallergiaa, voivat käyttää tuotetta turvallisesti. Takaisinveto koskee kaikkia loka-joulukuussa 2023 Lidl-myymälöissä myytyjä Kinder-joulukalentereita. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Liitteenä kuva tuotteesta (kuva: Lidl Suomi). Lisätietoja