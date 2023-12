SDP:n Räsänen: VTV:n raportti vahvistaa että hallituksen talouslinja on hiekalle rakennettu

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n perjantaina julkistamassa finanssipolitiikan valvontaraportti vahvistaa SDP:n Joona Räsäsen mukaan sosialidemokraattien kritiikin hallituksen toimien epärealistisuudesta.

- Tokkopa tästä raportin lopputulemasta on lopulta kukaan muu yllättynyt kuin hallitus – jos sekään. Toivottavaa kuitenkin olisi, että tämä herättäisi hallituksen pohtimaan toimintaansa. Tämä nykyinen hiekkalinna ei kestä taloustilanteen heikkenemistä, Räsänen toteaa.

Raportin mukaan hallituksen tavoitteekseen ilmoittamat julkisentalouden vahvistaminen ja velkaantumisen lopettaminen vaikuttavat epätodennäköisiltä. Lisäksi VTV arvioi, että hallituksen investointiohjelma veisi julkisen talouden kehitystä kauemmaksi hallituksen tavoittelemasta kehitysurasta ja että hallituksen sote-säästöjen toteutuminen on epävarmaa.

- Tämä viimeistään pudottaa pohjan pois hallituksen talouspolitiikalta. Olemme toistuvasti sanoneet, että esimerkiksi hallituksen sote-säästöt ja niiden aikataulu eivät ole realistisia.

VTV kiinnittää huomiota myös siihen, ettei hallitusohjelma sisällä verotusta tai muita julkisia tuloja koskevia tavoitteita.

- Myös tästä SDP on hallitusta toistuvasti huomauttanut. Talouden tasapainotusta on katsottava kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös tulopuoli. Se tarjoaisi mahdollisuuden myös reilumpaan tasapainottamiseen, jossa pienituloisten ei tarvitsisi kantaa kohtuutonta taakkaa. SDP on esittänyt oman vaihtoehtonsa. VTV on antanut palautteensa. Nähtäväksi jää, tarttuuko hallitus tähän palautteeseen, vai jatkaako se hiekkakakkujensa parissa, ja toivoo, ettei ämpärin alta paljastu paha kakku.