SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Purran on lopetettava pelkopoteron kaivuu ja ryhdyttävä tekemään töitä korjatakseen rikkomansa lupaukset

- Oletan, että Purra valitsi viestinsä sanoituksen tarkoituksellisen provosoivaksi, epäasialliseksikin. Tökerön tyylilajin sijaan haluan kommentoida ministerin ja puoluejohtajan puheen poliittista antia, kommentoi SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar tänään perussuomalaisten puoluevaltuustossa puhuneen Purran sanoja.

- Kuuntelin kuinka ministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puhui tänään omilleen ja viittasi siihen, että uskoo äänestäjien kyllä näkevän, mikä on totta ja rehellistä. Näin toivon minäkin, sillä ne puheet, joilla perussuomalaiset hallitusvastuuseen ponnisti, eroavat nykyisistä kuin yö ja päivä.

Razmyar sanoo, että valtaan liittyy aina vastuu ja vastuu pitää sisällän myös vaateen johdonmukaisuudesta ja rehellisyydestä.

- Purra perustelee hallituksen jättimäisiä leikkauksia omilleen sillä, että ainakaan maahan ei päästetä turvapaikanhakijoita. Lapsilta, yksinhuoltajilta ja sairailta voi leikata, kunhan vääränlaisille ihmisille ollaan vielä tiukempia. Näyttää sille, että perussuomalaisille Suomen rajaturvallisuus, Suomen suvereenius maana on alistettavissa halvaksi populismiksi. Näin ei sovi olla.

Razmyar huomauttaa, että Purra itse antoi madonlukua siitä, millaisessa kunnossa Suomen huoltosuhde on. Samalla hän ei ole valmis antamaan ratkaisuja, joilla saisimme tilannetta korjattua. Maahanmuutto ei käy ratkaisuksi, Purralle maahanmuutto käy ainoastaan kauhuskenaarioiden raaka-aineeksi.

- Politiikan ytimessä pitää olla työnteon ja työpaikkojen kasvattaminen, sanoi Purra, mutta unohtaa tarjota tähän muita työkaluja kuin kepin. Hänen mukaansa maahanmuutto on perustavin länsimaita ja Suomea uhkaava ilmiö. Ei epätasa-arvo, sosiaalinen eriytyminen, työttömyys, taloushaasteet, levottomuudet tai ilmastonmuutos.

- Toivon, että valtiovarainministeri lopettaa pelkopoteron kaivuun. Pelkoja ja uhkia tässä maailmassa on, mutta niin on myös mahdollisuuksia. Suomalaiset ovat yritteliästä, osaavaa kansaa. Maailmanlopunpuheet ja ennustukset siitä, ettei tänne enää uusia nokioita tule, eivät auta maatamme. Minä uskon, että Suomella on järkevällä politiikalla edessään valoisa tulevaisuus, kunhan emme leikkaa kasvuneväitä. Nyt olisi perussuomaisten aika korjata rikkomansa lupaukset ja ryhtyä täyttämään niitä lupauksia, joita se antoi ennen vaaleja tämän maan työtekeville ihmisille.