SDP:n Lauri Lyly: Hyvä hallitus, teillä on mahdollisuus sopia toisin

- Olen sitä mieltä, että työntekijöiden oikeuksiin ja työmarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä pitäisi aidosti kuunnella kaikkia osapuolia ja tehdä päätöksiä kolmikannassa. Lisäksi sosiaali- ja työttömyysturvaan ollaan tekemässä järkyttävän suuria satojen erurojen leikkauksia kuukaudessa, jotka ajavat mm. 17 000 lasta köyhyyteen ja 100 000 ihmistä toimeentulotuelle. Näitä on kyettävä tarkastelemaan uudelleen oikeudenmukaisemmasta näkökulmasta, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Lauri Lyly.

Hallitusohjelma on työelämä- ja työttömyysturvakysymyksissä työnantajajärjestöjen yksin sanelema. Työntekijät on otettu syksyllä mukaan nimellisiin neuvotteluihin, joissa kaksi osapuolta on jo päättänyt etukäteen mitä tulee tapahtumaan. Kyse ei ole ollut neuvotteluista, vaan kahden hegemoniasta neuvottelupöydässä ja jonka lopputulos on kirjoitettu hallitusohjelmaan.

- Hallituksen tulisi edistää työmarkkinaosapuolten neuvotteluja eikä olla niissä itse osallisena. Hallituksen oma toiminta ruokkii eripuraa, jota olemme tällä viikolla todistaneet, sanoo Lyly.

Palkansaajajärjestöillä on varmasti halu hakea neuvotellen tulosta, jossa oikeasti työelämää koskevat asiat muuttuvat oikeudenmukaisemmiksi ja tasapainoisemmiksi sekä taloudellisesti kestävimmiksi.

- Kaikille pitäisi olla selvää, että viimekädessä palkkoja, työelämää ja työttömyysturvaa koskevat asiat pitää sopia työmarkkinajärejstöjen kesken, jotta ei jouduta tepoilevaan työmarkkinapolitiikkaan, joka muuttuu poliittisen tilanteen mukaan vaalikausittain. Siitä ei hyvä seuraa loputuloksien ja ennustettavuuden osalta eikä aiempien kokemusten näyttäminä, painottaa Lyly

- Suomi on menestynyt yhteisesti sopimalla ja luottamusta rakentaen. Näin on tehty jo talvisodan keskellä allekirjoitetun Tammikuun kihlauksen ajoista alkaen. Nyt epävarmassa maailmanpoliittisessa ja haastavassa taloudellisessa tilanteessa tarvitsimme enemmän yhtenäisyyttä kuin siltojen rikkomista. Hallituksella on itellään avaimet avata lukkiutunut tilanne, jolla se voi vielä kääntää neuvottelut Nyrkkiä pöytään -taktiikan sijaan Kättä päälle- sopimisen tielle, päättää kansanedustaja Lyly.