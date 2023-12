SDP:n Guzenina: Tammikuun huippukokouksessa kysytään Suomelta hermoja

- On välttämätöntä että Suomi jatkaa EU:ssa työtään Ukrainan vahvan tukemisen varmistamiseksi. Tästä pääministerille täyslaidallinen tukea. Ukrainan talvesta tulisi erityisen vaikea ilman EU:n tukipakettia ja on selvää, että tammikuun ylimääräiseen huippukokoukseen kohdistuu kovat odotukset. Tässä ei saa epäonnistua, toteaa Guzenina.

- Unkarin suhmurointi ei saa estää ukrainalaisten auttamista. Tässä Suomen ja Orpon on oltava peräänantamaton. EU-maana Unkarin on tehtävä valinta siitä, millä puolella historiaa se haluaa seistä. Jalkaa ei voi pitää molemmissa leireissä

- Unionin yhtenäisyys on suurempaa kuin kenties koskaan. On selvää, että yksi maa ei saa estää EU:n päätöksentekoa tässä kysymyksessä. Orbanilla tai ilman -linja uudessa tukipaketissa on kannatettava. Tästä on pidettävä kiinni, kommentoi Guzenina.

Orpo ja kokoomus ovat paljon vartijoina myös hallituksen sisällä, Guzenina muistuttaa.

- Aivan kuten Orpo totesi, ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhteinen asia, se ei ole yhdenkään puolueen käsikassara. On myös tärkeää, että näissä asioissa säilyy vahva konsensus yli hallitus-oppositiorajojen.