Joka kolmas suomalainen pk-yritys hoitaa itse palkanlaskennan – riskialtis järjestely on kasvun este

Suomalaisilla pk-yrityksillä on merkittäviä haasteita palkanlaskennan ja henkilöhallinnon alueilla, osoittaa kansainvälinen kyselytutkimus. Vaikka tehokkuuden lisääminen on yleisin syy HR-palveluiden ulkoistamiseen, yli puolet yrityksistä ei ole tyytyväisiä ulkoisiin asiantuntijoihin. HR-osaamisen puute on pk-yritysten kasvun ja innovaatioiden este.