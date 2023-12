Kalle Hentunen Quattroservices Kaakkois-Suomen toimitusjohtajaksi

Quattroservices Kaakkois-Suomi on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson keskeisiä sähköurakoitsijoita, sillä yhtiö työllistää 35 sähköasentajaa ja kuusi toimihenkilöä. Pääosa työkohteista sijaitsee Lappeenrannan ja Kotkan seuduilla sekä Kouvolassa ja Imatralla. Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kohteita ovat muun muassa Kotkaan rakennettava Kajuutta-kiinteistö, joka koostuu opiskelija-asunnoista ja ruokakaupasta, sekä Etelä-Karjalan keskussairaalan A-tornin peruskorjaus Lappeenrannassa.

– Toimitusjohtajan vaihto ei muuta toimintatapaamme, vaan jatkamme Petrin viitoittamalla tiellä. Keskitymme asuinkerrostalojen ja julkisen sektorin rakennusten sähköurakointiin. Lisäksi meillä on useita sähköhuoltosopimuksia muun muassa Lappeenrannan kaupungin kanssa, Hentunen kertoo.

Sähköurakoinnista innostunut urheilumies Lappeenrannasta

Lappeenrantalainen Kalle Hentunen on työskennellyt yhtiössä kolme vuotta. Tänä aikana hänelle valkeni, että sähköurakointi on hänen alansa.

– Minulla on viitisentoista vuotta takana sähköalalla, ja niistä osa myös asentajana. Kokemusta löytyy lisäksi suunnittelutoimistopuolelta. Petri pyysi minua Quattroservicesille kolme vuotta sitten, ja pian ymmärsin, että urakointi ja projektien vetäminen on miun ala, hän sanoo.

Kalle kertoo mieliharrastuksikseen juoksemisen ja monipuolisen liikunnan sekä moottoripyöräilyn. Saimaan maisemissa asuvana hän myös kalastaa ja veneilee mielellään.

Petri tukee kokemuksella ja verkostoilla

Petri Veikkanen suunnittelee jatkavansa yhtiössä muutaman vuoden johtajan nimikkeellä. Alan ja alueen hyvin tuntevalla miehellä on monia vahvuuksia.

– Tämä on hyvä kohta vaihtaa vastuuta. Halusin itse hieman keventää kalenteriani, ja Kalle on taitava ja innostava vetäjä, joka vie yhtiötä seuraavaan vaiheeseen. Tuen häntä kokemuksellani ja verkostoillani, niin muutos sujuu varmasti hyvin, Petri Veikkanen kertoo.

Kysymykseen, miten sähköurakoinnissa menestyy, Petrillä on selkeä vastaus – pitää kilpailla juuri oikeista projekteista.

– Markkinoilta on löydettävä ne työt, jotka sopivat omiin vahvuuksiin. Toinen totuuden hetki on kustannuslaskenta – sen osaaminen on oma ammattitaitonsa. Laadukas asennustyö viimeistelee sitten suorituksen, hän painottaa.