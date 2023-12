Tapiolan puutarhakaupunginosassa sijaitseva Original Sokos Hotel Tapiola Garden uudistuu 50-vuotisjuhliensa kunniaksi

Espoossa, Tapiolan sydämessä sijaitseva Original Sokos Hotel Tapiola Garden uudistuu kevään 2024 aikana. Sisustusta uusitaan niin hotellihuoneissa, aula- ja vastaanottotiloissa kuin Grill it!-ravintolassa. Tapiola Garden viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhliaan.

”Uudistamme juhlavuoden kunniaksi hotellin pintoja, tekstiilejä ja huonekaluja. Tunnelmasta tulee rauhallinen ja seesteinen, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaa hotellirakennusta ja Tapiolan puutarhakaupunginosan historiaa kunnioittava. Valoa ja avaraa tilaa meillä onkin jo ennestään, ja hieno sijainti Tapiolan ytimessä, kauniin keskusaltaan äärellä”, hotellinjohtaja Mari Blomqvist – itsekin tapiolalainen – kertoo.

”Sijainti on ehdottomasti yksi meidän parhaita puoliamme. Muun muassa Emmaan, Weegeehen, Espoon kulttuurikeskukseen, Sello-saliin, Ainoaan ja metroasemalle on hotellilta vain lyhyt kävelymatka. Alueen isot yritykset ovat vieressä nekin. Keskusallas tuo omaa, uniikkia tunnelmaansa hotellimme elämään. Talvella ravintolan isoista ikkunoista voi ihailla altaalle jäädytettyä jääpuistoa ja rusettiluistelijoiden taidonnäytteitä, kesällä kuunnellaan suihkulähteiden solinaa kesäterassiltamme käsin”, Blomqvist maalailee.

Tapiolan legendaarinen kohtaamispaikka

Tapiolan vehreä kaupunginosa valmistui pääosin 1960-luvun puolivälissä. Arkkitehti Aarne Ervi on vaikuttanut kaikkein näkyvimmin Tapiolan ilmeeseen. Ervin kädenjälkiä ovat Tapiolan keskusaltaan ympäristössä olevat rakennukset kuten Keskustorni, Tapiontorin liikekiinteistö, Kino Tapiola ja Tapiolan uimahalli. Original Sokos Hotel Tapiola Garden avautui alueelle vuonna 1974. Moderni puutarhakaupunginosa nosti synnyttyään suomalaisen kaupunkisuunnittelun maailmanmaineeseen.

Tapiola valittiin vuonna 1994 myös yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Aluetta on kehitetty isosti viime vuosina sen palveluja ja kulttuuritarjontaa rikastuttamalla sekä liikenneyhteyksiä kehittämällä.

”Tapiola on kuin pieni kaupunki, jonka yhteisöllisyys tuntuu vahvasti myös meillä hotellissa. Tapiola Garden on aina ollut tapiolalaisten omanaan pitämä kohtaamispaikka, minne tullaan viettämään niin häitä, syntymäpäiviä kuin hautajaisiakin. Ja arkena lounaalle, perheillalliselle tai viinilasilliselle. Se on meille kunnia-asia”, hotellinjohtaja Blomqvist kertoo.

Yksi yhteisöllisyyden ilmentymä on vuosittaiset April Jazz Club -illat, jotka jatkuvat myös uudistuksen jälkeen.

Staycationin viettäjät uusi asiakaskunta

”Viikolla hotelli täyttyy bisnesmatkustajista, Otaniemen ja Keilaniemen alueen yrityskeskittymä on vain vahvistanut tätä asiakasryhmää. Metro Areena ja Tapiolan urheilupuisto tapahtumineen taas tuovat meille urheiluryhmiä. Uusi ilmiö ovat ympäri pääkaupunkiseutua tulevat staycationin viettäjät, joita houkuttelee Tapiolan lisääntynyt palvelu- ja kulttuuritarjonta Ainoan kauppakeskuksineen. Ja se, että metrolla pääsee melkein meidän ovelle”, Blomqvist toteaa.

”Espoon matkailun kehitys on vahvasti kasvusuunnassa, ja laadukkaalle majoitukselle taas koronavuosien jälkeen kysyntää. Sydämellisestä palvelustaan ja kodikkuudestaan tunnettu Tapiola Garden nostaa nyt laatua”, Mari Blomqvist toteaa.

Heinäkuussa 2023 Original Sokos Hotel Tapiola Gardenin hotellinjohtajana aloittanut Blomqvist toimii myös Espoon Keilaniemessä sijaitsevan Heymo 1 by Sokos Hotels -hotellin johtajana. Heymo on edullinen designhotelli, jossa kaikki olennainen on tehty helpoksi digitalisaatiota hyödyntäen, hyvää palvelua unohtamatta.

Original Sokos Hotel Tapiola Gardenin uudistus valmistuu huhtikuussa 2024

Tapiola Gardenin nyt alkavan uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa, 22.12.–28.1.2024, uusitaan hotellin aulaa, vastaanottotiloja sekä ravintola Grill it!:iä. Ravintola ja hotelli on suljettu tammikuun 28. asti, muutoin hotelli on avoinna koko uudistuksen ajan. Hotellihuoneet uusitaan vaiheittain kevään aikana, kokonaisuus valmistuu huhtikuussa 2024. Sisustussuunnittelusta vastaa Studio Joanna Laajisto.

Hotellin edellinen uudistus on tehty vuonna 2008, jolloin taloon rakennettiin myös lisäosa.

Original Sokos Hotel Tapiola Garden