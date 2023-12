Lukudraama yhteistuotantona – mukana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Wasa Teater ja Vaasan kaupunginteatteri

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelman kanssa yhteistyössä tehtävä lukudraama tuo näyttämölle kolme kiinnostavaa näytelmätekstiä. Nuoret ohjaajaopiskelijat tarttuvat innokkaina teosten kimppuun tuoden vaasalaiselle yleisölle kiinnostavaa, uutta ja ajatuksia herättävää teatteria. Esityksissä uusiin haasteisiin tarttuvat Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin esiintyjät.

Lukudraamaesitykset Fast food Kathakali, På stranden, New Research on Fossils nähdään teatteriravintola Kulmassa perjantaina 19.1.2024 klo 18.00 peräkkäin. Jokaisen esityksen välissä on lyhyt tauko. Esityksiä nähdään kolmella kielellä, yksi suomeksi, yksi ruotsiksi ja yksi englanniksi.

Fast food Kathakali – näytelmä globaalista köyhyydestä on Elina Kilkun käsikirjoittama teksti, jonka ohjaa Antti Silvennoinen (TeaK). Esityksen kieli on suomi. Ruotsinkielisen På stranden -esityksen ohjaa Tomi Korhonen (TeaK), joka on myös käsikirjoittanut teoksen. Abbas Naalbandianin käsikirjoittaman New Research on Fossils -tekstin ohjaa Homa Shokri (TeaK) ja esityskielenä on englanti.

Liput lukudraamaan myy Vaasan kaupunginteatterin lippukassa. Lipun hinta on 6 €. Illan kesto on noin 3 h väliaikojen kanssa.

Esitys kiertää myös saman päivän aikana kolmessa lokaatiossa Vaasassa.

Liitteenä tiedotteet ruotsiksi ja englanniksi.