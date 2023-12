3 syytä panostaa yhteisöllisyyteen - lue Isonkyrön kunnan kokemus Commusta

Ruoka-avun tarve kasvanut ympäri Suomen - auttamisen sovellus Commu ja Feelia Ruokakauppa innovoivat uuden tavan antaa ruoka-apua 6.12.2023 07:59:31 EET | Tiedote

Commu on Suomen suurin vertaisauttamisen alusta, jolla on yli 50,000 käyttäjää ympäri Suomen. Commun käyttäjädatan mukaan ruoka-avun tarve on moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Auttamisen sovellus vastaa kasvavaan avun tarpeeseen aloittamalla yhteistyön valmiita ruokalaatikoita valmistavan ja toimittavan Feelia Ruokakaupan kanssa.