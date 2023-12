Junien ulkoasukilpailun voitti Green steam – yleisöäänestys keräsi yli 20 000 ääntä

Kilpailulautakunnan valitseman voittajaehdotuksen on tehnyt graafinen suunnittelija, kuvittaja ja kuvataiteilija Aimo Katajamäki. Hän on saanut aiemmin mm. muotoilun valtionpalkinnon ja tehnyt sisustusta ja kuvataidetta yhdistäviä teoksia julkisiin rakennuksiin tunnettujen arkkitehtitoimistojen kanssa. Lisäksi hän on jo pitkään tehnyt kuvituksia mm. Helsingin Sanomiin.



”Green Steam ammentaa inspiraatiota junailun historiasta ja höyryjunien ajasta. Vuosikymmenien aikana musta hiili on vaihtunut vihreään sähköön, ja nyt orgaaninen kevyesti leijaileva kuvio yhdistää VR:n pitkän historian tulevaisuuden junamatkailuun”, kertoo voittajaidean suunnittelija Aimo Katajamäki.



Palkintolautakunta näki voittajatyön olevan rohkea ja erottuva. Siitä on mahdollista luoda VR:n pitkälle tulevaisuuteen kantava visuaalinen ratkaisu, joka henkii edistyksellisyyttä ja itsevarmuutta. VR suunnittelee käyttävänsä voittajan luomaa visuaalista ilmettä tulevaisuudessa koko kalustossaan.



Yleisöäänestyksen voittajan ideassa näkyy suomalainen metsä



Yleisöäänestyksen voittaja on Aalto-yliopiston opiskelija Polina Rogova, jonka idea hurmasi yleisön ja keräsi yhteensä 5119 ääntä.



”Halusin löytää ratkaisun, joka sopii hyvin sekä kaupunkiympäristöön että luontomaisemiin. Lopulta syntynyt ratkaisu on pohjimmiltaan yksinkertainen; se on metsää kuvaava kuvio, joka peittää junan kokonaan. Tasapainottaakseni metsän yksityiskohtia junan mittakaavan kanssa, yhdistävänä elementtinä käytin VR-logoa. Mielestäni muotoilusta tuli harmoninen ja hauska ratkaisu,” kertoo Rogova.



Junien ulkoasukilpailu oli suunnattu muotoilualan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kilpailun voittajan päätti kilpailulautakunta, johon kuuluivat mm. VR:n toimitusjohtaja, brändin ja muotoilun asiantuntijoita, konduktööri sekä Ornamon nimeämiä muotoilualan edustajia.



