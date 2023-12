Petteri Taalas palaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaksi 1.1.2024

Petteri Taalas on ollut Ilmatieteen laitoksen pääjohtajatehtävästä virkavapaalla kahden nelivuotisen pääsihteerikautensa ajan.

”Ilmatieteen laitos on kansainvälisesti korkeatasoinen monialainen laitos, joka tuottaa palveluja ja tutkimustietoa suomalaiselle yhteiskunnalle laajasti. Suomi sijaitsee arktisella alueella, missä ilmastonmuutos on ollut maailman suurinta tähän mennessä, ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Laadukkaiden palvelujen avulla voidaan varmistaa yhteiskunnan toimivuus myös haastavissa sääoloissa. Ilmatieteen laitos on haluttu kumppani kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimusohjelmissa, missä tuotetaan tietoa julkisen ja yksityisen sektorin päätöksenteon tueksi. Olen iloinen voidessani palata Ilmatieteen laitoksen johtoon, mihin voin tuoda kansainvälistä kokemusta ja verkostoja aiemman WMO:n pääsihteeriyteni kautta”, Petteri Taalas sanoo.