Tila- ja asuntojaoston päätöksiä 18.12.2023

39% Espoon jätemääristä syntyy kouluissa - miksi kaikissa kouluissa ei kuitenkaan lajitella? 18.12.2023 12:25:26 EET | Tiedote

Saattaa tuntua oudolta, että koulussa käärepaperit heitetään sekajätteeseen, vaikka kotona lajitellaan ja lajittelun tärkeydestä muistutellaan. Lajitteluastioiden tuominen kaikkiin espoolaisiin kouluihin on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty – joka koulun kohdalla täytyy ensin tietää esimerkiksi, kuten kuinka monta astiaa tarvitaan, minne ne sijoitetaan ja miten koko lajitteluprosessi rahoitetaan. Koulujen kierrätysmahdollisuuksien edistäminen on kuitenkin Espoolle tärkeä tavoite, jonka eteen tehdään ahkerasti töitä. Tänä vuonna kartoitimme koulujen laskennalliset jätemäärät ja käynnistimme hankkeen, jonka puitteissa järjestetään lajitteluastiat niihin kouluihin, joissa laajempaa lajittelua ei vielä ole toteutettu. Koulujen jätehuoltodata kertoo, että 39% kaikissa kaupungin kiinteistöissä syntyvästä jätteistä syntyy kouluissa. Koulujen kierrätysaste on parempi, kuin koko kaupungin luku, mutta kuitenkin vain 54%, vaikka lajittelu, kierrätys ja kiertotalous ovat osana opetusta jo päi