Johto ja avainhenkilöt ostavat Louhintahiekka Oy:n

Vuonna 1974 perustettu Louhintahiekka Oy on yksi johtavista vaativien infrarakennusprojektien toteuttajista Suomessa. Louhintahiekan palvelut kattavat maanrakennuksen, kallio- ja katurakentamisen, pohjarakentamisen sekä teollisuuden rakentamisen palveluita.

– Louhintahiekka on tunnettu ja arvostettu yritys infrarakentamisen toimialalla ja sillä on ammattitaitoinen henkilöstö sekä hyvät referenssit. Yhtiön taloudellinen perusta on hyvä, kalusto erinomaisessa kunnossa ja tilauskanta vahva. Näemme merkittävän potentiaalin kehittää Louhintahiekan liiketoimintaa edelleen sekä jatkaa Jokelan perheen luoman hienon yrityksen matkaa seuraavalle vuosikymmenelle, sanoo Aapo Lahtinen, joka toimii jatkossa Louhintahiekan toimitusjohtajana.

– Halusimme löytää yrityksellemme hyvät jatkajat, jotka tuntevat Louhintahiekan liiketoiminnan sekä infrarakentamisen toimialan. Meille oli tärkeää saada Louhintahiekalle pitkäjänteinen ja sitoutunut omistaja, joka kunnioittaa sen perinteitä, sanoo väistyvä omistaja ja toimitusjohtaja Mika Jokela.

Viimeksi päättyneellä tilikaudella (31.5.2023) Louhintahiekka Oy:n liikevaihto kasvoi noin 100 miljoonaan euroon ja käyttökate oli miljoona euroa. Yhtiön vahva tase ja infrarakentamisen vakaat suhdannenäkymät mahdollistavat hyvät lähtökohdat liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle.

–Tavoitteenamme on olla kannattava ja kasvava vaativien infraprojektien toteuttaja Suomessa. Investoimme kasvuun pitkän aikavälin trendien mukaisille liiketoiminta-alueille ja haluamme olla mukana rakentamassa merkittäviä Suomeen tulevia hankkeita. Työntekijöille haluamme olla haluttu ja turvallinen työnantaja ja asiakkaillemme luotettava, joustava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani, jatkaa Lahtinen.

Aapo Lahtinen on työskennellyt aiemmin Louhintahiekka Oy:n varatoimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Lahtisen lisäksi ostajiin lukeutuvat kolme Louhintahiekan nykyistä työpäällikköä Mikko Korhonen, Jani Pullikka ja Aleksi Vipusaari sekä yrityksen ulkopuolelta tulevat liikkeenjohdon ammattilaiset Mikko Matero ja Juhana Vuojala. Pirkka Partanen toimii pääomasijoittajana yhtiöidensä kautta ja hän osallistuu hallitustyöskentelyyn.

Materolla on yli kymmenen vuoden kokemus talousjohtajan tehtävistä suurista organisaatioista, kuten Gigantista ja Suomen Asuntoneuvojista. Vuojalalla, joka aloittaa Louhintahiekan strategia- ja kehitysjohtajana, on kansainvälinen ura rahoitus- ja yritysjärjestelyjen ja strategiakehityksen alueilla.

Louhintahiekalla on vahva markkina-asema infrarakentamisen toimialalla. Se on ollut mukana merkittävissä suurissa infrahankkeissa, kuten Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennuksessa, Helsingin Olympiastadionin saneerauksessa sekä Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ja Helenin biolämpölaitoksen rakennushankkeissa.

Lisätiedot medialle:

Aapo Lahtinen

puh. 040 702 1849

aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi