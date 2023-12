Joulurauha ei laskeudu joka kotiin: Apua väkivaltaan saa myös pyhinä

– Joulurauha ei valitettavasti laskeudu joka kotiin, vaan koti on liian monelle turvaton paikka. Kotona saatetaan sinnitellä väkivallasta tai sen pelosta huolimatta etenkin jouluna, jolloin perheen yhdessäolon tärkeyttä korostetaan, Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen sanoo.

Väkivalta on aina lapselle vahingollista ja sillä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen elämään. Väkivaltaisessa ympäristössä kasvava lapsi kärsii toksisesta stressistä eli stressitasot ovat pysyvästi korkealla. Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen tulevaan elämään, selviytymiseen ja menestymiseen.

– Lapselle on erityisen vaurioittavaa se, että väkivaltaa käyttävä on lapsen vanhempi, jonka pitäisi olla turvallinen ja luotettava. Myös väkivallan näkeminen on lapselle aina vahingollista eli esimerkiksi vanhempien välinen väkivalta vahingoittaa aina myös lasta. Apua väkivaltaan kannattaa hakea heti, kun väkivallan uhka ilmenee.

Apua saa maksuttomasta chatista ja turvakodista

ETKL:n chatit auttavat myös joulun aikaan kodin uhkaaviksi muuttuneissa tilanteissa. Chatit ovat maksuttomia ja niissä voi keskustella nimettömästi ammattilaisen kanssa. Apua väkivaltaan -chat on auki joka arkipäivä klo 12-18. Chat on suljettuna 25.-26.12.23 sekä 1.1.24.

Tänä vuonna jo yli 2 000 ihmistä on saanut ohjeita ja neuvoja Apua väkivaltaan- ja Lasten ja nuorten chatissa. Nettiturvakoti.fi -sivustolta saa tietoa oman tilanteen kartuttamiseksi, jos epäilee lähisuhteissaan olevan väkivaltaa.

Kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon takia mahdotonta tai vaarallista, apua saa turvakodista. Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta. Noin 150 lasta ja aikuista viettää tämän joulun ETKL:n jäsenyhdistysten 19 turvakodissa.

Avopalveluihin voi tulla käsittelemään lähisuhteisiin liittyviä väkivaltakysymyksiä myös silloin, kun ei halua, tarvitse tai voi mennä turvakotiin. Palveluita on tarjolla kaikille väkivallan osapuolille. Myös väkivaltaa käyttänyt tarvitsee apua käytöksensä muuttamiseksi.

Lahjoita ja auta lopettamaan väkivalta

Ensi- ja turvakotien liitto auttaa lähes 24 000 henkilöä vuodessa, joista lapsia on noin 7 000. Lasten ja nuorten itsensä hakema avun määrä on kasvanut palveluissamme tänä vuonna jopa 25 prosenttia. Autamme lähisuhdeväkivallasta kärsiviä lapsia sekä koko perhettä. Väkivallan loppumiseksi on ensisijaisen tärkeää, että apua saavat väkivallan kaikki osapuolet.

Avun tarve tulee säilymään korkeana, sillä vaikea taloustilanne koettelee erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheitä. Voit tukea työtämme osallistumalla joulukeräykseemme. Lahjoittamalla autat turvattomissa oloissa eläviä lapsiperheitä ja tuet työtämme väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

Tee lahjoitus Ensi- ja turvakotien liitolle helposti MobilePaylla

Tee lahjoitus valitsemallasi maksutavalla verkkosivujemme kautta