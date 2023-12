Jalkahoidon ja jalkaterapian palvelusetelit käyttöön koko Pirkanmaan hyvinvointialueella

Nykyiset jalkahoidon palvelusetelit ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Aluehallitus hyväksyi jalkahoidon ja jalkaterapian palvelusetelin sääntökirjan 11.12.2023. Sääntökirjaan on tehty palautteen perusteella muutoksia, joilla on haluttu edistää yritysten hakeutumista palvelusetelituottajiksi sekä vahvistaa palvelutarjontaa asukkaille. Diabeetikoiden lisäksi palveluseteli voidaan nyt myöntää reumaa sairastaville erillisten kriteerien mukaan. Jalkaterapia ja jalkojenhoito on erotettu omiksi palveluikseen. Lisäksi palvelusetelin palvelusisältöjä on muutettu ja määrää vähennetty, mitkä muuttavat myös palvelusetelin arvoa.

Palvelusetelin saanut asiakas voi vertailla palvelutuottajia palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:ssa. Joissain kunnissa käytössä olleesta Vaana-järjestelmästä luovutaan ja jalkahoidon ja jalkaterapian palveluseteleiden hallinnointi keskitetään PSOP-järjestelmään.

Palveluntuottajaksi ilmoittautuminen

Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua sekä jalkahoitoon että jalkaterapiaan tai vain toiseen palveluun. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi on avoinna 11.1.2024–24.1.2024. Lähetä ilmoittautumisesi sähköpostitse osoitteeseen jalkahoito.palveluseteli@pirha.fi. Ilmoita samalla kiinteät hinnat palvelusetelin sääntökirjan hintaliitteessä mainituille palveluille. Hinnat ovat sitovia ja voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana ei hyväksytä uusia palvelusetelituottajia.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet, lomakkeen hintatietojen ilmoittamista varten sekä sääntökirjan löydät Palvelusetelit palveluntuottajille -sivulta.

Kaikki palvelusetelituottajat hakeutuvat palvelusetelituottajiksi PSOP-järjestelmässä.

Infotilaisuus palveluntuottajille

Järjestämme palvelutuottajille Teamsilla infotilaisuuden keskiviikkona 10.1.2024 kello 16–17. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Liity palveluntuottajien infotilaisuuteen tästä linkistä.