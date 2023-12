Ennakkokutsu: Avaimen Kirjabrunssi 8.2.2024

Stella Vuoman kirjoittama Rekan alle jäänyt kertoo Saana Kivirannan tarinan Suomen tieliikennehistorian synkimmästä suuronnettomuudesta toipumisesta. Konginkankaan onnettomuudesta tulee kuluneeksi 20 vuotta 19.3.2024. Kirjailija Tuukka Sandström on kirjoittanut kantaaottavan esseekokoelman Tappio tai kuolema. Kirjoittava järjestöjohtaja Anna Munsterhjelm ryhtyi äidiksi tarkoituksella ja yksin. Ei mitään rajaa, kertoo äitiydestä, sen tuomista iloista ja siitä, miten se myös väsyttää. Tietokirjailija Anton Montin Salattu mafia on teos Italian mafioiden historiasta. Toimittaja ja tietokirjailija Hannu Pöppösen Nippu pesoja ja muita kertomuksia Argentiinasta on tarkkanäköinen reportaasikirja.

Kevään kaunokirjallisuus liikkuu historian poluilla: Kirjailija Milla Keräsen Kaarneen varjo aloittaa 1700-luvun Turkuun ja Skotlantiin sijoittuvan historiallisen romaanitrilogian.

Lapsille tarjoillaan räyhäkkäitä ja hauskoja runoja. Orffit-lastenmusiikkiorkesterissa päätyökseen soittavan Kimmo Ojalan esikoisteos Yrjö Ärjylän herkimmät viihdyttää koko perhettä.

Ohjelma:

10.00 Brunssitarjoilu

10.25 Tervetuloa

10.30 Saana Kiviranta & Stella Vuoma, Rekan alle jäänyt

10.40 Milla Keränen, Kaarneen varjo

10.50 Kimmo Ojala, Yrjö Ärjylän herkimmät

11.00 Tuukka Sandström, Tappio tai kuolema

11.10 Anna Munsterhjem, Ei mitään rajaa

11.20 Anton Monti, Salattu mafia

11.30 Hannu Pöppönen, Nippu pesoja ja muita kertomuksia Argentiinasta



