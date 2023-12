DEN Finland on onnistunut jälleen parantamaan kannattavuuttaan

DEN on pärjännyt vaikeina aikoina yhtiön vakaan taloustilanteen, kotimaisen tuotannon ja asiakkaiden luottamuksen ansiosta. Tänä vuonna on myyty jo 650 Designtalo-, Finnlamelli- ja Ainoakoti-taloa.

”Asiakkaille on juuri nyt erityisen tärkeää voida luottaa siihen, että rakennamme heidän talonsa loppuun asti ja olemme tukena vielä senkin jälkeen. Yrityksemme juuret yltävät yli 30 vuoden taakse, taloustilanteemme on vakaa ja talomme tehdään omilla tehtaillamme Suomessa”, DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen kertoo.

”Myynti- ja toimitusmäärämme ovat tänä vuonna koronaa edeltävällä tasolla. Olemme toimittamassa tänä vuonna yli 530 taloa, joista valtaosa on muuttovalmiita toteutuksia. Tulosennusteemme tälle vuodelle on positiivinen”, Tarkiainen jatkaa.

DEN Finland Oy:n liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 6,9 m€ vuonna 2022 ja 7,7 m€ vuonna 2021.

Kotimainen tuotanto työllistää ja on kestävää

DENin talot valmistetaan omilla tehtailla Suomessa. DEN työllistää Suomessa suoraan lähes 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan tarjoavat työtä sekä omalle vakituiselle henkilöstölle että sadoille paikallisille alihankkijoille.

Omilla tehtailla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta pystytään tehokkaasti seuraamaan, mittaamaan ja kehittämään edelleen. Esimerkiksi Alajärven-tehdas on lämmön suhteen omavarainen, sillä sahauksesta syntyvä puru käytetään lämmöntuotantoon ja ylijäämä myydään pelleteiksi. Molemmilla tehtailla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. DENin käyttämästä puusta vähintään 90 % on PEFC-sertifioitua ja puun alkuperä on selvitettävissä.

Työturvallisuuteen panostaminen parantaa kannattavuutta

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Talotehtailla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Hirsitaloissa on tutkitusti erinomainen sisäilma, ja elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit pitävät myös huolta sisäilman laadusta.

Haastattelupyynnöt

DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen antaa mielellään haastattelun aiheesta. Haastattelupyynnöt markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mrouen kautta, puh. 050 393 4974, maria.mroue@den.fi .