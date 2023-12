Octodoc tehostaa eMabler Oy:n asiakirja- ja dokumenttituotantoa

Vuonna 2022 eMabler Oy etsi ratkaisua oman ohjelmistonsa yhteyteen liittyvään asiakirjatuotantoon, erityisesti document composition -haasteisiin. Tagnile Oy:n asiantuntemus ja Octodoc.io:n monipuolisuus nousivat esiin ratkaisuna, joka vastaisi eMabler Oy:n tarpeisiin täydellisesti.

-Yhteistyömme syveni nopeasti, ja heinäkuussa 2023 eMabler Oy päätti siirtyä Octodoc.io:n käyttäjäksi. Octodoc.io mahdollistaa eMabler Oy:lle dokumenttien tuottamisen REST/API-rajapinnan kautta visuaalisesti hienoiksi PDF-lomakkeiksi informatiivisella sisällöllä, eMablerin CTO Ville Parviainen vahvistaa.

Tulokset ovat olleet vaikuttavia: eMabler Oy pystyy nyt tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti laadukkaita PDF-lomakkeita, mikä on vahvistanut heidän liiketoimintaansa. Octodoc.io:n avulla eMabler Oy onnistuu tarjoamaan asiakkailleen entistä parempaa palvelua ja visuaalisesti vaikuttavia dokumentteja.

OctoDOC-tuotteen päämies Prisma-IT on kehittänyt tuotetta jo vuodesta 2016. OctoDOC on nopeasti käyttöönotettavissa, ja se on suunniteltu vastaamaan erityisesti keskisuurten yritysten asiakirja- ja dokumenttituotantoon. OctoDOC-tuotekokonaisuuden erityinen vahvuus on laaja tekninen yhteensopivuus eri tiedostoformaattien välillä.

Yritysesittely

Tagnile Oy on asiantuntijasi tiedon merkitsemisessä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemmemarkkinoiden monipuolisimmat ja kehittyneimmät ratkaisut tiedon merkitsemiseen ja tiedon virtaamiseen. OctoDOC on osa Tagnilen Tiedon Esitys -tuoteryhmän ratkaisuja. Tagnilella on Tiedon Kerääminen tuoteryhmästä esimerkiksi julkishallinnolle tarjolla ePalvelu- ja yrityksille iPalvelu-tuotteet.

eMabler tekee sähköautojen lataamisesta helpompaa ja edullisempaa loppukäyttäjälle. Yhtiön sähköisen liikenteen SaaS-alustan ohjelmistorajapinta (API) voidaan integroida sähköautojen latauspisteiden operaattoreiden ja latauspisteiden valmistajien sekä yritysten omiin tietojärjestelmiin saumattomasti.

Tagnile Oy ja eMabler Oy ovat yhdessä luoneet menestystarinan Octodoc.io:n käytöstä, mikä heijastaa vahvaa yhteistyötämme ja sitoutumistamme asiakkaidemme menestykseen.

Yhteyshenkilöt

Tagnile Oy

Jarmo Siivari, jarmo.siivari@tagnile.fi , p. 044 063 3042

eMabler Oy

Ville Parviainen, ville@emabler.com, p. 050 3753757