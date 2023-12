”Kongressin järjestäminen on aina kunniatehtävä” – Aalto-yliopiston professori Peter Lundista vuoden 2023 Espoo Ambassador

Lund on arvostettu asiantuntija, jonka erikoisosaamisalueita ovat tulevaisuuden energiaratkaisut ja globaalit energiakysymykset. Lundin pitkä yliopistoura on tuonut hänelle useita kansainvälisiä luottamustehtäviä, ja vuoden loppuun asti hän toimii myös Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtajana.

”On suuri kunnia saada toimia Espoo Ambassadorina. Tehtävä on mitä mieluisin professorille, koska Espoon kaupunki on hyvin innovaatio- ja tiedemyönteinen ja eteenpäin suuntautunut. Toivon voivani edistää Espoota kongressipaikkana omassa Otaniemen yhteisössäni, mutta myös tehdä Espoota tunnetuksi kansainvälisillä foorumeilla. Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston erinomaisen yhteistyön vaaliminen ja edistäminen on myös tärkeää minulle”, kommentoi Peter Lund valintaansa.

Kansainvälisten kongressien järjestämisessä Lund on ollut mukana jo useita vuosikymmeniä. Erityisesti Lund on ollut aktiivinen useassa kansainvälisen nanoteknologian konferenssin, International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications, järjestelyissä – niin pääjärjestäjänä Espoossa kuin eri järjestelytoimikunnissa ja puheenjohtajana ulkomailla järjestetyissä tapahtumissa.

Professori Lund näkee, että kansainvälisten kongressien järjestäminen kannattaa aina, sillä se antaa paljon ja palkitsee vastineena usein isollekin ajalliselle panostukselle.

”Kongressin järjestäminen on aina kunniatehtävä, jossa edustamme maatamme. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä omia tutkimuksiamme ja maamme tieteellisiä saavutuksia kansainväliselle yleisölle sekä tuoda esille Suomen parhaita puolia. Kongressi on monesti myös hyvä ”veruke” kutsua maailman huippuja tänne ja verkostoitua parhaiden kanssa.”

Professori Lund on järjestyksessään 13. Espoo Ambassador. Nimitys julkistettiin 19.12.2023 Aalto-yliopiston Dipolissa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, jota isännöivät Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto yhdessä Visit Espoon kanssa.

Vuoden Ambassadorin valinta on osa Visit Espoon kongressimarkkinointia edistävää Espoo Ambassador -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on alusta asti ollut kansainvälisten tieteellisten kongressien arvon ja laaja-alaisen vaikuttavuuden esille nostaminen sekä tutkijoiden ja tieteentekijöiden auttaminen ja tukeminen näiden tärkeiden tapahtumien järjestämisessä.

”Vaikka palkitsemme vuosittain vain yhden ansioituneen kongressijärjestäjän vuoden Espoo Ambassador -tittelillä, haluamme viestittää, että kaikki kongressien parissa työskentelevät ovat tärkeitä Espoo -lähettiläitä ja Ambassadoreja. Vuosittaisessa Espoo Ambassador -tapahtumassa saammekin mahdollisuuden kertoa tätä viestiä, ja tapahtumamme on selvästi myös löytänyt paikkansa tiedeyhteisön keskuudessa. Tänä vuonna tilaisuuteen osallistui lähes 60 vierasta, mikä on hieno osoitus kiinnostuksesta ohjelmaamme ja kongresseja kohtaan”, kertoo Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valo.