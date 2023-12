Parikkalan Siikalahden lintuveden kunnostukselle myönnettiin vesitalouslupa

Metsähallitukselle on myönnetty vesilain mukainen lupa Siikalahden lintuveden kunnostamiseen. Alueella voidaan lisätä avovesialuetta ja -uomia ruoppaamalla. Ruoppaamisessa poistetaan yhteensä 13 300 m3 turvetta ja kasviainesta. Lisäksi alueelle voidaan rakentaa lintujen pesimäsaaria ja -lauttoja. Osan ruoppausmassoista saa kasata ranta-alueille. Kunnostuksen tarkoituksena on lisätä lintujen ruokailu-, pesintä- ja levähdysalueita. Luvan mukaisesta kunnostuksesta ei arvioida aiheutuvan haittaa Siikalahden Natura 2000 -alueen muille luonnonarvoille tai luontodirektiivin tiukasti suojelemille lajeille. Kunnostus ei muuta keskivedenkorkeutta eikä aiheuta vettymistä rantakiinteistöille. Metsähallituksen on tarkkailtava kunnostuksen vaikutuksia vedenlaatuun sekä lajistoon.

– Siikalahden kansainvälisesti tärkeä lintuvesialue on pahoin umpeenkasvanut ja sen linnustollinen arvo on heikentynyt. Kosteikkolinnut tarvitsevat mosaiikkimaista ympäristöä ravinnonhankintaan, pesintään, levähtämiseen ja suojautumiseen pedoilta. Linnuston kannalta hoitotoimet on arvioitu välttämättömiksi. Myös muiden huomionarvoisten lajien arvioidaan hyötyvän avovesialueen lisääntymisestä, arvioi ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupapäätös nro 329/2023 on nähtävillä Lupa-Tietopalvelussa (ESAVI/15436/2023).

