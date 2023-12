Espoo ja Vantaa tarjoavat lapsille ja nuorille lippuja vuoden viimeisiin Kiekko-Espoon ja Kiekko-Vantaan peleihin

Naapurikaupunkien ensimmäinen ottelu pelataan torstaina 28.12. jolloin Kiekko-Vantaa ja Kiekko-Espoo kohtaavat Vantaan Trio Areenalla. Heti perään perjantaina 29.12. joukkueet ottelevat Espoo Metro Areenalla.

Idea yhteistyötä nousi esiin kaupunginjohtajien Jukka Mäkelän ja Pekka Timosen keskusteluissa. ”Sekä Espoon että Vantaan jääkiekkojoukkueet pelaavat Mestiksessä, ja on hienoa saada kokea ”back to back” -pelejä. Ne nostavat tunnetta pelaajissa ja katsojissa. Mestiskausi on tänä vuonna mielenkiintoinen ja tasokin on kova, joten näitä pelejä kannattaa seurata. Toivottavasti näemme myös Tikkurilassa paljon Kiekko-Espoon värejä katsomossa!”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa. Hän toivottaa sekä naapurit että espoolaiset tervetulleiksi Espoon kotipeliin.



Myös Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen odottaa loppuvuoden otteluita innostuneena. ”Naapurikaupunkien Vantaan ja Espoon kohtaamisessa jääkiekossa on positiivista jännitettä. Molemmissa kaupungeissa on vahva jääkiekkokulttuuri ja tahtoa viedä sitä eteenpäin. Toivon, että tulemme näkemään kaksi klassikko-ottelua, ja niissä paljon molempien joukkueiden kannattajia”, hän kertoo.

Liikkuminen oman kotikaupungin ulkopuolelle pääkaupunkiseudulla on helppoa julkisilla kulkuneuvoilla, kun paikalle pääsee niin metrolla, bussilla kuin junallakin.