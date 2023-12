Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvo tarkistettiin

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotettiin 5,3 prosentilla. Palvelusetelin arvo määräytyy tuloperusteisesti jatkuvien ja säännöllisten nettotulojen mukaisesti. Pitkäaikaisen palvelusetelin arvo 1.1.2024 alkaen on vähintään 4,39 euroa ja enintään 149,55 euroa. Lyhytaikaisen palvelusetelin arvo on kiinteä 175,85 euroa vuorokaudelta. Ikääntyneiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin myöntäminen edellyttää päätöstä ympärivuorokautisen hoivan tarpeesta. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen seteliä on käytetty muun muassa omaishoidon lakisääteiseen vapaapäiviin ja muuhun lyhytaikaiseen palveluasumiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa konkretisoidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet ja sisältö hyvinvointialueella. Osallisuusohjelma vastaa alueen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien periaatteista ja niiden edistämisestä yhdessä asukkaiden ja henkilöstön sekä eri sidosryhmien kanssa. Hyvinvointialue haluaa tarjota ymmärrettäviä ja esteettömiä keinoja osallistua palvelujen ja toiminnan suunnitteluun sekä niitä koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan seurantaan ja arviointiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kaksikielinen, joten suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden kielelliset oikeudet ja tarpeet on toteutettava ja huomioitava yhdenvertaisesti. Kansalliskieliohjelman tarkoituksena on edistää kielellisten oikeuksien toteutumista ja seurata, miten ohjelman tavoitteet saavutetaan.

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.