Hedin Automotiven ja astara Finlandin yhteistyö laajenee – uusi toimipiste avataan Porvoossa

astara Finland on osa kansainvälistä astara-konsernia, joka tarjoaa yksilöllisiä liikkumispalveluita. astara-konserni toimii yhteensä 19 maassa kolmella eri mantereella ja sen palveluksessa on yli 2 500 henkilöä. astaran liikevaihto on noin 5,5 miljardia euroa ja se myy vuosittain noin 230 000 autoa. Suomessa astara edustaa Kia- ja Mitsubishi-merkkejä.

Hedin Automotive Oy on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Finland Oy ja Bavaria Finland Oy, jotka myyvät vuosittain yli 40 000 autoa ja suorittavat yli 300 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa seitsemäätoista automerkkiä: Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, INEOS Grenadier, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Škoda ja Subaru. www.hedinautomotive.fi

Hedin Mobility Group on yksi Euroopan suurimmista autokaupan toimijoista, jolla on yli 8 000 työntekijää ja toimintaa 13 maassa. Vuonna 2022 liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja konserni myi yli 180 000 ajoneuvoa. Hedin Mobility Group toimii kolmella pääliiketoiminta-alueella: maahantuonnissa, vähittäiskaupassa ja liikkuvuusratkaisuiden tarjoana. Konserni toimii BYD:n, Dodgen ja RAMin, Fordin ja Ford F-150:n, Hongqin, INEOS Grenadierin, MG:n sekä Renaultin, Dacian ja Alpinen maahantuojana. Yli 40 merkin tuotevalikoiman ja noin 270 oman jälleenmyyjäliikkeen eurooppalaisen jälleenmyyjäverkoston ansiosta konserni tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille täyden palvelun tarjontaa uusista ja käytetyistä henkilöautoista, hyötyajoneuvoista ja kuorma-autoista. www.hedinmobilitygroup.com