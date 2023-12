Järjestöt: Olemme syvästi huolissamme köyhyyttä lisäävästä politiikasta

Järjestöt: Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot on kiellettävä laissa 7.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Tyttöjen sukuelinten silpominen on tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkaus. Laaja joukko järjestöjä on pettyneitä siihen, ettei oikeusministeriö esitä muutoksia rikoslakiin koskien tyttöjen sukuelinten silpomista. Yhteensä 35 järjestöä vaatii Suomea tehostamaan tyttöjen suojelua ja kieltämään kaikki tyttöjen sukuelinten silpomisen muodot selkeästi laissa. Tulevan hallituksen on korjattava asia.