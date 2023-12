Uuden levyn julkaiseva Sonata Arctica Suomen-kiertueelle keväällä

Amon Amarth ja Machine Head Helsinkiin syyskuussa 2022 1.11.2021 12:00:00 EET | Tiedote

Nyt lähtee. Oikein raskaammalla kädellä. Ruotsin viikinkimetallijätti Amon Amarth sekä amerikkalainen pitkän linjan metallijyrä Machine Head tuovat ”Vikings & Lionhearts” -kiertueensa Helsingin Jäähalliin 21. syyskuuta 2022. Käsittämättömän tiukan paketin täydentää aivan tuore nimi, The Halo Effect, jossa vilisee In Flamesissa kautta vuosien vaikuttaneita muusikoita. Amon Amarth lukeutuu melodisen death metallin uranuurtajiin. Yhtye perustettiin Ruotsin Tumbassa vuonna 1992 ja bändin mahtipontisen nousujohteinen ura on ollut komeaa seurattavaa. Amon Amarthin todella tunnistettava, haikean melodinen, mutta silti veret seisauttavan raskas soundi hakee vertaistaan koko metallikentällä. Machine Head perustettiin Oaklandissa Kaliforniassa 90-luvun alussa. Yhtyeen groovaava ja äärimmäisen raskas sekä iskevä soundi löivät rajusti tajuntaan ”Burn My Eyes” -debyytillä. Machine Head on pitkällä urallaan koskettanut montaa sukupolvea ja julkaissut lukuisia klassikoiksi nousseita albumeita. Machin