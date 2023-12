Neuvoston näkemys oli tappio suomalaiselle pullonpalautukselle

Panimoala on vuosien ajan investoinut merkittävästi pakkausten kierrättämiseen ja luonut yhdessä kaupan kanssa erinomaisen pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän. Suomessa pantilliset juomapakkaukset kiertävät raaka-aineena, mutta EU:n uusi asetusehdotus on perustunut siihen, että merkittävä osa pakkauksista käytettäisiin uudelleen sellaisenaan eli pakkaukset kiertäisivät kuluttajalta takaisin panimoihin uudelleenkäytettäviksi.

Euroopan parlamentti päätti marraskuussa sallia poikkeuksia uudelleenkäytöstä silloin, kun kierrätysaste on riittävän korkea. Neuvosto sen sijaan on suhtautunut poikkeuksiin nihkeästi ja päätti tänään olla sallimatta poikkeuksia siinäkin tapauksessa, että kierrätysaste materiaalina kierrätettävien juomapakkausten osalta on korkea. Panimoala on toivonut poikkeuksia uudelleenkäytöstä silloin, kun kierrätysaste on vähintään 90 prosenttia.

”Olemme hyvin pettyneitä, ettei neuvosto nähnyt arvoa maailman parhaalla kierrätysjärjestelmällä. Toivomme, että EU:n lopullinen ratkaisu olisi enemmän linjassa parlamentin päätöksen kanssa ja voisimme säilyttää suomalaisille kuluttajille tutun pullonpalautusjärjestelmän”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Seuraavaksi EU:n komissio, neuvosto ja parlamentti neuvottelevat asetuksesta ja lopullinen päätös asiaan saataneen alkuvuonna.

Nykyinen kierrätysjärjestelmä on ilmaston kannalta hyvä

Nykyinen pantillisten pakkausten kierrätysmalli on meillä varsin toimiva ja suomalaiset kuluttajat ovat ahkeria kierrättäjiä. Pullot ja tölkit kiertävät Suomessa yli 90 prosenttisesti. Tällainen kierrätysaste on maailman huippuluokkaa.

Tuoreessa norjalaisessa tutkimuksessa verrattiin materiaalina kierrätettävien ja uudelleenkäytettävien juomapakkausten ympäristövaikutuksia. Norjalaisen tutkimuslaitoksen Norwegian Institute for Sustainability Researchin tekemä tutkimus osoitti, että juomapakkausten kierrättäminen materiaalina on parempi ratkaisu ilmastonmuutoksen, energiankäytön ja maaperän happamoitumisen kannalta. Uudelleenkäytettävä pakkaus pärjäsi paremmin vain raaka-aineiden käytön osalta.

Suomessa ja Norjassa on paljon yhtäläisyyksiä juomapakkausten kierrätyksessä. Kierrätyksen idea on samanlainen eli pakkaukset ovat pantillisia ja ne kierrätetään materiaalina jälleen uusiksi pakkauksiksi ja muiksi tuotteiksi. Molemmissa maissa uudelleenkäytön ympäristövaikutuksia heikentää suuresti pakkausten pitkät kuljetusmatkat.

”Kun pakkausten lainsäädäntöä kehitetään, on tärkeää, että ratkaisut pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja vaikutusarvioinnit ovat kattavat. Nyt asetettiin hyvät tavoitteet, mutta taustatutkimukset siitä, millä eri keinoilla tavoitteisiin päästäisiin, jäivät uupumaan. Lopputulos uhkaa olla kallis, eikä edes ympäristön kannalta paras”, Loikkanen toteaa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.