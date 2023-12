Helsingin kaupunginhallitus myönsi avustuksia vuodelle 2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia kaupunginhallitus myönsi yhteensä viisi miljoonaa euroa. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa. Toiminnan tulee tukea kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Asukasosallisuuden avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 1 096 000 euroa. Kaupunginhallitus myönsi avustuksiin yhteensä 1 066 000 euroa, joten 30 000 euroa jää käytettäväksi pienavuksiin. Pienavustukset mahdollistavat vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään kaupunkistrategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan sekä monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi asukas- sekä kaupunginosayhdistykset.

Yleisavustuksia kaupunginhallitus myönsi yhteensä 557 200 euroa. Yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan.

Garden Helsinki -hankkeen varaus uusitaan Taka-Töölössä

Kaupunginhallitus päätti varata uudelleen alueen Taka-Töölössä Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten.

Varauspäätös on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Sen tarkoitus on mahdollistaa hankkeen jatkosuunnittelu. Kyseessä on aiemman varauksen uusiminen, josta kaupunkiympäristölautakunta päätti omalta osaltaan keväällä.

Keskeinen uusi asia on se, että kaupunki ja Garden Helsinki -hanketta varten perustettu projektiyhtiö Projekti GH Oy ovat päässeet yhteisymmärrykseen hankkeen toteutumiseen tähtäävistä seuraavista toimenpiteistä. Alueen luovuttamisesta ja hinnasta käynnistetään valmistelu.

Garden Helsinki on strategisesti merkittävä hanke Helsingille, sillä sen toteutuminen vahvistaisi Helsingin kilpailukykyä tapahtumakaupunkina. Kaupungille on tärkeää tukea omalla keinovalikoimallaan sen edistymistä.

Kaupunginhallitukselta lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kaupunginhallituksen lausunnossa sanotaan muun muassa, että investointiohjelmassa ei huomioida riittävästi kasvavan Helsingin seudun roolia valtakunnallisessa liikennejärjestelmässä ja että raideliikenteen asemat ja pyöräliikenteen kehittäminen saavat investointiohjelmassa liian vähän huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen nähden.

Kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston kaksivuotiselle toimikaudelle

Kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston vuosille 2024–2025. Nuorisoneuvosto edistää lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa tuomalla esiin nuorten näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti nuorisoneuvoston jäsenet valitaan vaaleissa. Ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää 13–17-vuotiaat helsinkiläiset nuoret. Nuorisoneuvostoon valitaan kolmekymmentä jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 8. tammikuuta 2024.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi