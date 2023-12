Luomutuottajien määrä väheni Pirkanmaalla – luomun peltoala säilyi lähes ennallaan

Pirkanmaalla luomusitoumuksen teki vuonna 2023 kaikkiaan 453 toimijaa. Luomuvalvontajärjestelmästä poistui 50 ja siihen liittyi 11 uutta toimijaa. Tällä hetkellä luomutuotannossa on noin 13 prosenttia maakunnan tiloista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Marika Alanen-Arrajoki kertoo, että suurimmat syyt luomutuottajien määrän vähenemiselle ovat luomun pienentynyt kuluttajakysyntä sekä EU:n maatalouspolitiikan rahoituskauden uudet sitoumus- ja tukiehdot.

– Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon hintaero on nyt pieni, mikä vaikuttaa luomun kannattavuuteen. Sen lisäksi maatalouden yleisesti heikko kannattavuus saa viljelijöitä luopumaan luomusta, hän arvioi.

Luomuviljelty peltoala pieneni edellisvuodesta vähemmän kuin tuottajien määrä, noin neljä prosenttia. Tällä hetkellä Pirkanmaan pelloista luomuviljeltyä on noin 29 000 hehtaaria, josta 28 330 hehtaarilla on luomusitoumus.

– Osa luomuvalvonnasta eronneiden tilojen pelloista on siirtynyt luomutuotantoa jatkaville tiloille, mutta on myös niitä, jotka ovat vaihtaneet tavanomaiseen tuotantoon, Marika Alanen-Arrajoki kertoo.

Pirkanmaa on edelleen luomun kärkimaakuntia

Luomutuotannon muutoksista huolimatta Pirkanmaa on edelleen vahva luomumaakunta niin peltoalan kuin tuottajien määrän perusteella. Luomutuotannon osuus koko viljelyalasta on 17 prosenttia, kun koko maassa osuus on alle 14 prosenttia. Euroopan unionin tavoitteena on kasvattaa luomutuotannon osuus kaikesta alueellaan viljellystä peltopinta-alasta 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Pirkanmaalla viljellään paljon luomukauraa, jopa 15 prosenttia koko maan luomukaurasta. Luomukotieläintiloja on 98, joilla tuotetaan pääosin naudan- ja lampaanlihaa. Puutarhakasveista tärkeimmät ovat luomumansikka ja -omena.

Suurin osa Pirkanmaan peltopinta-alasta on nurmituotannolla. Luonnonmukaisessa tuotannossa nurmialalla on suuri merkitys sekä viljelykierron kannalta että luomukotieläintilojen rehun tarpeen täyttämiseksi. Luomuvalvonnan piirissä olevat tilat tarkistetaan vuosittain luomun tuotantoehtojen noudattamisen osalta.

Luomukorvaus maksetaan kahdessa vaiheessa

Luomutuottajille maksettava luonnonmukaisen tuotannon korvaus perustuu viisivuotiseen sitoumukseen, jonka voi tehdä kasvin- ja kotieläintuotannosta. Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen määrästä 85 prosenttia maksetaan ennakkoon joulukuussa 2023. Pirkanmaalla lähes kaikille viljelijöille ensimmäinen osa on jo maksettu.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen loppuosa maksetaan arviolta toukokuussa 2024 ja kotieläintuotannon korvaus kokonaisuudessaan touko–kesäkuussa 2024.

Lisätietoa luomusta ja ohjeita viljelijöille on Ruokaviraston sivuilla.

Neuvoja voi kysyä Pirkanmaan ELY-keskuksesta tai neuvojalta.