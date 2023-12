Joulun pyhät vaikuttavat Varhan palveluihin ja toimipisteiden aukioloihin

Tyks Akuutin päivystyksen toimipisteiden aukioloissa ei ole muutoksia ja pelastuspalvelut toimivat normaaliin tapaan. Lisäksi monilla alueilla isot terveyskeskukset ovat avoinna normaaliin tapaan ja toimivat myös pienempien toimipisteiden korvaavina palvelupaikkoina.

Osa sote-keskuspalveluiden toimipisteistä (mm. terveysasemat, -keskukset, hammashoitolat, neuvolat) on suljettu ja osassa toimintaa ylläpidetään supistetusti. Jos oma terveysasema, -keskus tai muu toimipiste on suljettu, on sille järjestetty korvaava toimipiste, johon asiakkaat voivat olla yhteydessä sulkuaikana.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden toiminnasta osa toteutetaan joulun pyhinä supistetusti. Jotkut toimipisteet ja toiminnat saattavat olla myös tietyn ajan kokonaan suljettuna.

Ikääntyneiden palveluissa joulun ja uudenvuoden aika vaikuttaa kuntouttavaan päivätoimintaan. Osa kuntouttavasta päivätoiminnasta on väliaikaisesti suljettuna joulun ja uudenvuoden aikaan.

Poikkeusaukioloajoista tiedotetaan varha.fi-sivustolla toimipisteiden omilla sivuilla. Sivustolta löytyy myös koostelistaus kaikkien alueiden ja toimintojen osalta: www.varha.fi/joulu.