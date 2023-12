Kaksi kohdetta ja neljä uutta kerrostaloa rakenteilla Siilinjärven Vuorelaan

Siilinjärven kunta tunnetaan viihtyisästä, pientalovaltaisesta elinympäristöstä, hyvin toimivista peruspalveluista ja monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Oma etunsa on myös hyvillä liikenneyhteyksillä Kuopioon – esimerkiksi Siilinjärven Vuorelasta, joka on Siilinjärven eteläisin asuinalue, matkaa Kuopioon on vain reilut 10 kilometriä.

Siilinjärven asuntokanta on pääosin varsin nuorta. Uusia asuntoja rakentuu noin 100-120 vuodessa. Oman kortensa kekoon urakoi myös Soimu: Siilinjärven Vuorelan alueelle rakentuu parhaillaan neljä uutta kerrostalokohdetta. Tilauskanta Soimulle on yli 18 miljoonaa euroa.

Tilaajina hankkeessa ovat:

TA-asumisoikeus Oy (Vuorelantie 5) sisältää kaksi kerrostaloa ja yhteensä 60 huoneistoa. Tilaajana toimii TA-asumisoikeus Oy ja kohteet valmistuvat helmikuussa 2025.

Siilinjärven Kotipolku Oy (Vuorelantie 7), myös kahden kerrostalon ja 60 huoneiston kohde, valmistuu puolestaan jo marraskuussa 2024. Tilaajana Siilinjärven Kotipolku Oy.

Edellisten lisäksi Soimun oma kohde, Asunto Oy Vuorelan Aurinko (Vuorelantie 1) on edennyt ennakkomarkkinointivaiheeseen.

“Koitetaan pitää rakentaminen hengissä”

Siilinjärven kunnan maanhankinnasta vastaavan maankäyttöpäällikkö Heikki Pietikäisen näkökulmasta Vuorelan rakennushanke on lähtenyt liikkeelle hyvin. Sujuvan prosessin taustalla on hänen mukaansa ”yhden suunnittelijan taktiikka”.

– Hanke on lähetenyt erittäin hyvin liikkeelle ja oikeestaan juurikin siksi, että tästä tehtiin yksi iso suunnitteluhanke ja oikeastaan suorastaan vaadittiin, että koko korttelin suunnittelee yksi ja sama suunnittelija. Esirakentamisesta ja sähkö- kaukolämpö- ja vesisuunnittelusta alkaen, Pietikäinen toteaa.

– Kaikki hankkeeseen osallistuvat sitoutuivat yhteen suunnittelijaan, jolloin voidaan keskustella asioista aina paljon pienemmillä porukoilla. Se sujuvoittaa asioiden etenemistä.

Kunnan vuokrataloyhtiöt ovat jo nousseet alueelle, ja seuraavaksi viereen lähtee rakentumaan kaksi TA-Asumisoikeustaloa. Niiden jälkeen vuorossa on Soimun oman kohteen, Vuorelan Auringon, rakentaminen.

Soimun toimintaan hankkeessa Pietikäisellä ei ole pahaa sanaa sanottavanaan.

– Kaikki toimii ja pystytään keskustelemaan kaikista asioista. Minun näkemyksen mukaan meillä on tässä nyt hyvät toimijat.

Rakennusalan huono suhdanne on tosiasia, mutta kuten Soimu rakennusliikkeenä, on myös Siilinjärvi rakennuttajana menossa rohkeasti vastavirtaan varsinkin tänä vuonna: käyntiin on lähdössä muitakin suuria hankkeita. Kunta muun muassa purkaa ja rakentaa uudestaan kaksi koulua ja keskustaan on suunnitteilla kauppakeskus sekä suuri palvelu- ja kerrostalo…

– Kyllä meiltä asuntoja kysytään. Siilinjärvelle halutaan asumaan. Lapsiperheitä tulee tänne aika paljon, ympäri Suomen jopa, ei pelkästään Kuopiosta. Ja lisää mahtuu. Ovet on avoimena, lisää rakennetaan ja rakennuspaikkojakin on tarjolla, Pietikäinen lupaa.

– Ja kyllä meidän pitää kaikkien osaltaan auttaa rakennusalaa huolehtimalla siitä, että rakennuspaikkoja riittää. Nostokurkia on tässä kunnassa pystyssä aika paljon, ja koitetaan pitää rakentamista hengissä.

Soimun aluejohtaja Mika Paavilaisen mukaan Soimulla uskotaan tulevaisuuteen alan yleisestä tilanteesta huolimatta.

– Meillä on nyt erityisen hyvä tilanne, kun saamme rakentaa Siilinjärven Kotipolulle vuokra-asuntoja, TA-rakennuttajalle asumisoikeusasuntoja sekä Asunto Oy Vuorelan Auringolle myytäviä omistusasuntoja. Toivotaan , että ihmiset alkaisivat luottaa myös omistusasuntojen hankintaan, Paavilainen toteaa.