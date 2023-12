Mediconsult vahvistaa uusilla nimityksillä kasvua ja tulevaisuuden kansainvälistymistä

Sote-tietojärjestelmien markkina Suomessa on muuttunut radikaalisti sote-uudistuksen vuoksi. Hyvinvointialueet yhtenäistävät aktiivisesti toimintamallejaan ja tarvitsevat niitä tukevia moderneja ja kustannustehokkaita alueellisia järjestelmiä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon puolelle.

Kotimainen sote-alaan erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult on valmistautunut tähän muutokseen jo vuosien ajan kehittämällä uuden sukupolven Mediconsult Saga®️ -asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun sekä vahvistamalla kyvykkyyksiään ja osaamistaan monella eri rintamalla.​ Yritys on kasvanut 2020-luvulla voimakkaasti sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna: liikevaihto vuonna 2022 oli 17,2 miljoonaa euroa (v. 2020 12,7 milj. €) ja henkilöstömäärä 220 (v. 2020 135 henkilöä).

Loppuvuodesta Mediconsult on vahvistanut rivejään rekrytoimalla kaksi uutta johtajaa. Uudessa operatiivisen johtajan roolissa on 21. marraskuuta aloittanut Tom Puusola. Tom vastaa Mediconsultin yritystason kokonaisportfoliosta ja toimintaprosesseista sekä johtaa Toimitukset ja palvelut -toimintoa. Tom siirtyi tehtävään it-asiantuntijatalo Attido Oy:n operatiivisen johtajan tehtävästä ja on työskennellyt lähes 30 vuoden ajan yritysten ja tulosyksiköiden johtotehtävissä mm. Innofactorilla ja Digialla.

– Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmämme on tullut valituksi jo kuudelle hyvinvointialueelle, jotka edustavat lähes 1,8 miljoonan kansalaisen väestöpohjaa ja yli 26 000 asiakastietojärjestelmän käyttäjää. Näiden valintojen myötä pääsemme seuraavien vuosien aikana toimittamaan sote-tietojärjestelmiä useille hyvinvointialueille. Tomilla on erittäin laaja ja monipuolinen kokemus tulosyksiköiden ja liiketoiminnan kehityksen johtamisesta IT-alalta. Hän tuo meille tähän voimakkaaseen kasvuvaiheeseen merkittävää uutta osaamista, toteaa Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Myyntijohtajan tehtävässä on 1. joulukuuta aloittanut Sami Vaateri. Sami vastaa tehtävässään toimialan markkinatilanteen aktiivisesta hyödyntämisestä, myynnin ja asiakkuuksien johtamisesta sekä niiden kehittämisestä. Sami on toiminut viimeiset kolme vuotta yrittäjänä sote-sektorin konsultoinnin parissa ja tätä ennen Mehiläisen hoivapalveluiden myyntijohtajana. Hänellä on myös vahva tausta IT-alalta.

– Strategiamme mukaisesti haluamme kasvattaa markkinaosuuttamme, vahvistaa asemaamme yhtenä johtavista sote-alan järjestelmätoimittajista Suomessa ja rakentaa vahvan kotimarkkinan pohjalta kansainvälistä kasvua. Samilla on erittäin vahva tausta sekä sote- että it-alalta ja myynnin johtamisesta. Hienoa saada Sami johtamaan myyntiä ja asiakkuuksiamme, Tommi Salaspuro täydentää.