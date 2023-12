Metsäsektori esittää alalle kasvuohjelmaa – viiden järjestön johto luovutti aloitteen elinkeinoministeri Rydmanille

Joulu on rento, herkullinen, kotimainen ja vastuullinen juhla 12.12.2023 12:17:15 EET | Tiedote

Hyvänmielen jouluvalinnat ovat kotimaisia. Hyvää Suomesta -merkistä tunnistat kotimaisen elintarvikkeen, ja tuttu Sirkkalehtimerkki puolestaan koristaa kotimaisia kasviksia, vihanneksia ja myös joulukukkia. Kuusikaupoillakin on syytä muistaa kysyä joulupuun alkuperää. Kaupassa kannattaa tutkia pakkauksia ja tarkistaa lihan, kalan tai vaikkapa juuston maitoraaka-aineen alkuperämaa. Hyvää Suomesta -merkki tarkoittaa, että tuotteen raaka-aine on kotimainen ja myös valmistus on suomalaista työtä.