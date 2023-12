Vihreä eduskuntaryhmä: Hallituksen ilmastopolitiikalla ei ole vaatteita

Maa- ja metsätalousministeri Essayah totesi Helsingin Sanomille 17.12. sopineensa ilmasto- ja ympäristöministeri Mykkäsen kanssa, että hallitus ei aio päivittää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa hallituskauden aikana.

– Viimeistään tämä paljastaa sen, ettei hallituksella todellisuudessa ole tarkoituskaan saavuttaa Suomen EU:lle antamiaan ilmastovelvoitteita tai ilmastolakiimme kirjattua vuoden 2035 ilmastoneutraalisuustavoitetta. Orpon hallitus Suomi käytännössä antaa piupaut Pariisin ilmastosopimukselle, toteaa Vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen.

Orpon hallitus on pitkään aikaan ensimmäinen, joka omilla päätöksillään lisää ilmastopäästöjä. Tästä huolimatta pääministeri Orpo on vakuutellut, että ilmastotavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Hallituksen puheet ja teot eivät vakuuta, tavoitteet jäävät kauaksi.

– Päästökauppasektorilla markkinat kyllä ohjaavat päästöjen laskuun, joka voi olla jopa ennakoitua nopeampaa. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan taakanjako- ja maankäyttösektorille tarvitaan aktiivisia ilmastotoimia. Sieltä Orpon hallitus kuitenkin peruu edellisen hallituksen toimia ilman, että esittää mitään uusia keinoja tilalle, Mikkonen sanoo.

– Erittäin huolestuttavaa on maankäyttösektorin tilanne. Sen nielun kutistuminen nollan tietämiin vaatii välittömästi hallitukselta uusia aktiivisia keinoja, Mikkonen linjaa.

Uudet tiedot hiilinielujen tilanteesta osoittavat, että maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) mukainen perusskenaario nielujen kehityksestä on liian optimistinen. Olemme nyt MISU:n ja ilmastolain mukaisessa tilanteessa, jossa edellytetään suunnitelman päivitystä. Vihreä eduskuntaryhmä vaatiikin hallitusta aloittamaan päivitystyön välittömästi ja kysyy asiasta hallitukselta kirjallisessa kysymyksessään.

– Uusia ilmastotoimia tarvitaan niin maataloudessa kuin metsissä, keskiössä tulisi olla erityisesti turvemaiden päästöjen vähentäminen. On suorastaan vastuutonta, että lehtitietojen mukaan maa- ja metsätalousministeri Essayah kertoo, ettei hallitus aio päivittää maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa. Hallitus ei siis ole edes suunnittelemassa, millä keinolla vahvistaa nielua, mutta samaan aikaan se vähentää rahoitusta nykyisen suunnitelman toimenpiteiltä kuten kosteikkoviljelyltä ja joutomaiden metsitykseltä”, toteaa Mikkonen.

Orpon hallitus nojaa ilmastopolitiikassaan vahvasti tekniseen hiilensidontaan. Ilmastopaneelin tuore selvitys kuitenkin osoittaa, ettei teknologia ole valmista skaalattavaksi ja sen kustannukset ovat hyvin kalliit. Tekniset nielut eivät tarjoa oikotietä, vaikka niillä tulevaisuudessa voi olla roolinsa ilmastopolitiikassa, vaan konkreettisia toimia biologisten nielujen kasvattamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan nyt.

– Orpon hallituksen tapa mennä ilmastopolitiikassa piiloon tulevaisuuden teknologioiden taakse tuo mieleen sadun keisarin uusista vaatteista, jotka paljastuvat pelkäksi kuvitteluksi, Mikkonen summaa.