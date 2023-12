Janne Sirviö Aura Flown uudeksi toimitusjohtajaksi

Aura Rakennus Paraisten monitoimihallin urakan toteuttajaksi 10.8.2023 15:50:18 EEST | Tiedote

Aura Rakennus Länsi-Suomi Oy on allekirjoittanut KVR-urakkasopimuksen Paraisten monitoimihallin rakentamisesta. Rakennuttaja on Paraisten urheilu- ja nuorisotalo Oy. Rakentaminen alkaa vuoden 2023 syyskuussa ja kohde valmistuu elokuussa 2024. Urakan arvo on 3,1 miljoonaa euroa.