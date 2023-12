Helsingin keskustan Stockmannin Alko uudistuu

Helsingin keskustan Stockmannin Alkon ilme muuttuu remontin myötä raikkaaseen uuteen Alkon ilmeeseen. Myymälä on avoinna ennen remonttia perjantaihin 5. tammikuuta klo 21 saakka ja avataan uudistettuna perjantaina 2. helmikuuta klo 12. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat muut Helsingin keskustan myymälät esimerkiksi Eteläesplanadilla ja Citycenterissä. Myymälöiden sijainnit ja aukioloajat voi tarkistaa Alkon verkkosivuilta.

”On mukava päästä uudistamaan Stockmannin myymälä heti alkuvuonna. Olemme iloisia saadessamme tarjota sekä asiakkaillemme että henkilökunnallemme entistäkin toimivammat tilat”, sanoo palvelujohtaja Tatu Vanninen.

”Myymälämme jatkaa edelleen erikoismyymälänä, eli tarjolla on kuukausittain vaihtuvia mielenkiintoisia erikoiseriä sekä harvinaisuuksia esimerkiksi viinien ja oluiden harrastajille. Laaja ja monipuolinen valikoima jatkaa ja tuttu henkilöstömme palvelee asiakkaita myös remontin jälkeen”, kertoo palvelupäällikkö Samu Neva.

Myymälästä nappivinkit juhlakauteen

Joulu on monille tärkeä ja rakas ruokajuhla, jolloin myös ruuan ja juoman yhdistämiseen halutaan panostaa. Juomia ostetaan myös lahjaksi. Punaviini on joulupöydän perinteikäs tähti, toinen joulun vakioruokajuoma on olut.

”Samppanjan kuplista nautitaan yli kolminkertaisesti normaaliin verrattuna. Portviinit, liköörit, madeirat ja sherryt ovat itseoikeutettua seuraa joulun makeille herkuille ja näiden juomien myynti kasvaakin merkittävästi normaaliin ajanjaksoon verrattuna. Konjakit, viskit ja rommit löytävät puolestaan tiensä usein lahjapakettiin”, Neva sanoo.

Jouluruokien jälkeen uutenavuotena nautitaan keveämmistä ja raikkaimmista mauista, joiden seuraan kuohuviini sopii hyvin.

”Uudenvuoden juhlan luonteen mukaan voi valita mutkattomia proseccoja tai raikkaita cavoja, tavallisina tai roseeversioina ja useassa eri makeusasteessa. Myös alkoholittomia vaihtoehtoja löytyy. Jos haluaa juhlavampaa vaihtoehtoa, niin samppanja arvostettuna brändinä on oivallinen juoma nostamaan tunnelmaa jo itsessään. Ammattitaitoiset myyjämme vinkkaavat mielellään juhlapöytään sopivia nappivalintoja.”

Helsingin keskustan Stockmannin myymälän valikoimassa viinejä on noin 1000, panimotuotteita 100, väkeviä 300 ja alkoholittomia juomia 50.

”Suosittelen tutustumaan Alkon verkkokauppaan, jos jokin oma suosikkituote ei löydy lähimyymälän hyllyltä. Verkkokaupassa on saatavilla koko yli 11 000 tuotteen valikoimamme ja tilauksen voi tehdä maksutta toivomaansa Alkon myymälään."