Helsingin ja Tokion yhteistyö syvenee – tokiolaislukiolaiset vastavierailulla

Helsinki vauhdittaa korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä ja kierrätystä rakennusalalla 18.12.2023 20:44:18 EET | Tiedote

Kaupunki ja korkeakoulut tekevät uudenlaista yhteistyötä yrityskulttuuri on saanut uutta vauhtia. Rakennusalalla rakennusosien uudelleenkäyttö on ollut varsin uutta, mutta nyt noin 150 rakennusalan yritystä ja muuta tahoa on saatu mukaan kehittämään kiertotaloutta. Pontimena on ollut kaupungin elinkeinopoliittinen hankekokonaisuus, jolla halutaan edistää koronaepidemiasta palautumista ja yritystoimintaa.