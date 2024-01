Askel kerrallaan kohti omannäköistä hyvinvointia

” Ei ole päivämäärää, jolloin sinun täytyy olla valmis.”

– Monna Pursiainen teoksessa Askel kerrallaan! – Löydä oma hyvinvointisi

Hyvinvointi ei vaadi aikataulua, vaan rohkeutta pysähtyä ja päästää irti vanhoista uskomuksista. Monna Pursiaisen uutuusteos murtaa hyvinvointiin liittyviä rajoittavia uskomuksia ja auttaa lukijaa ymmärtämään, miten muodostaa juuri itselle sopivia tapoja voida hyvin. Teos tarjoaa pohdittavaa sekä tehtäviä, joiden avulla löytää uskallusta luottaa itseensä sekä omaan tapaan liikkua ja syödä siten, mikä tuntuu omassa kehossa hyvältä. Teos on suunnattu naisille, jotka haluavat paremman itsetunnon ja voida hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti.

”Dieetit tulevat ja menevät, mutta elämäntapa kestää. Jokainen epäonnistuminen opettaa ja vie eteenpäin kohti omannäköistä hyvinvointia.” kannustaa Pursiainen ja muistuttaa lukijaa vielä siitä, että muutos on mahdollista, mutta se tulee tapahtumaan pienin askelin, askel kerrallaan.

Monna Pursiainen on ollut liikunta-alan töissä jo yli 20 vuotta, joista kymmenen vuotta yrittäjänä. Monna on kouluttautunut muun muassa PTCA Personal Traineriksi, LCF Life Coachiksi sekä ryhmäliikuntaopettajaksi. Kymmenen vuoden personal trainerin uransa aikana hän on auttanut tuhansia ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa verkkovalmennusten kautta.

Askel kerrallaan – Löydä oma hyvinvointisi ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 2.

