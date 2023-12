Inka Puumalainen Apteekkariliiton farmaseuttiseksi johtajaksi

Inka Puumalaisella on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus apteekkialaan, terveydenhuoltoon ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Hän valmistui proviisoriksi 1999 ja väitteli farmasian tohtoriksi 2005.

Puumalainen siirtyy Apteekkariliiton palvelukseen Rud Pedersen Public Affairs -viestintätoimistosta, jossa hän toimii terveydenhuoltotiimin vetäjänä. Sitä ennen hän työskenteli Helsingin Yliopiston Apteekin johtotehtävissä, viimeksi yhteiskuntasuhdejohtajana. Puumalainen on toiminut myös Suomen Farmasialiiton puheenjohtajana vuosina 2004-2009.

– Inka tuntee laaja-alaisesti suomalaisen apteekkitoiminnan ja on koko työuransa ajan tarkastellut sitä yhteiskunnallisen kehittämisen eri näkökulmista. Apteekkitoiminnan uudistuessa on tärkeää varmistaa lääkehoitojen oikea toteutuminen, ja Inkan tehtävä on tuoda tätä näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, toteaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Liiton sääntöjen mukaan farmaseuttinen johtaja vastaa farmaseuttisista ja ammatillisista asioista suoraan liiton hallitukselle. Puumalaisen toimenkuva farmaseuttisena johtajana painottuu aiempaa enemmän ulkoiseen sidosryhmätyöhön.

– Suomen Apteekkariliitto on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja toimija. Farmaseuttisen johtajan työ tarjoaa näköalapaikan apteekkialan kehittämiseen. Apteekkien rooli osana hyvinvointialueiden palveluketjua ja lääkealan tiekartan eteneminen ovat esimerkkejä lääkealan isoista kehittämishankkeista, joihin on mahdollista vaikuttaa osana farmaseuttisen johtajan työkenttää. Odotan innolla työn aloittamista, Inka Puumalainen toteaa.

Liiton nykyinen farmaseuttinen johtaja, farmasian tohtori Charlotta Sandler siirtyy uusiin haasteisiin tammikuussa.

Sonja Kallio johtavaksi asiantuntijaksi

Liiton lääkepoliittinen asiantuntija, proviisori ja farmasian tohtori Sonja Kallio on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi vastuualueenaan rationaalinen lääkehoito ja lääkepolitiikka. Kallio toimii jatkossa farmaseuttisella osastolla rationaalisen lääkehoidon tiimin esihenkilönä ja farmaseuttisen johtajan työparina.

Suomen Apteekkariliitto on yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja edustava yhdistys. Liitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita. Jäsenapteekkareita on yli 600.





Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi