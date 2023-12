Istanbul on nimetty 50 parhaan matkakohteen joukkoon vuonna 2024

Vuoden 2024 The Best 50 Places to Travel -lista sisältää niin tunnettuja kuin hieman vähemmälle huomiolle jääneitä matkailukohteita. Listan tavoitteena on innostaa matkailijoita löytämään uusia matkustuselämyksiä. Yli kaksikymmentä matkailun asiantuntijaa kokosi henkilökohtaisten kokemustensa perusteella viidenkymmenen kohteen luettelon. Suositukset on jaettu seuraaviin kategorioihin: Kulttuuri, ruoka ja juomat, suurkaupungit, veden äärellä, luonnonystävät, rantakohteet ja seikkailunhaluiset matkailijat.

Istanbul on moderni suurkaupunki, jossa historia ja nykyaika yhdistyvät saumattomalla tavalla. Se on listattu Travel and Leisuren parhaimpien matkakohteiden joukkoon suurkaupunkien kategoriassa.

İstanbul Ortaköy Mosque

Ylellinen ja tyylikäs Istanbul

Istanbul on yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista. Se tarjoaa historiallisia maamerkkejä, monikulttuurista rakennetta heijastavaa arkkitehtuuria, vilkasta kulttuuria ja taidetta, hämmästyttäviä ja ainutlaatuisia makuelämyksiä sekä monenlaisia ostosmahdollisuuksia, joista kaikista kerrotaan yksityiskohtaisesti Travel and Leisuren artikkelissa.

Travel and Leisure -lehden mukaan kauniissa metropolissa kannattaa vierailla ennen kaikkea Bosporinsalmella. Artikkeli mainitsee myös Istanbul Modern -museon, jonka on suunnitellut kuuluisa arkkitehti Renzo Pianon Bosporinsalmen kimaltelevien vesien innoittamana. Samalla alueella sijaitsevat myös tunnetut maalaus- ja veistosmuseo sekä Peninsula Istanbul -hotelli.

Vaikka Travel and Leisure korostaa Istanbulin ylellisiä majoituspaikkoja ja fine dining -kokemuksia, se nostaa esiin myös sen, että Istanbul on moderni kaupunki, jossa on mieleenpainuvia hotelleja, modernin taiteen kohteita, Michelin-tähtiravintoloita ja monipuolisia ostosmahdollisuuksia.

Istanbul tarjoaa matkailijoille monipuolisen matkakokemuksen, jossa yhdistyy historialliset maamerkit, vilkas seurapiirielämä, museot, taide- ja kulttuuritapahtumat sekä ainutlaatuiset gourmet-ravintolat. Turkin dynaamisin ja elinvoimaisin metropoli on viime vuosina ollut mukana maailman johtavien julkaisujen, kuten Conde Nast Travellerin, Forbesin ja Time Outin, laatimilla eri kategorioiden matkailulistoilla.