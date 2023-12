Sofia Virta: Taloutta pitää vahvistaa, ei supistaa

– Tosiasioita ei voi kieltää: leikkauksia tarvitaan. Mutta selvää on, että talous ei pelkällä menokurilla tai juustohöylällä vahvistu. Tarvitaan uutta kasvua. Taloutta pitää vahvistaa, ei supistaa. Valtion tulee luoda edellytykset Suomen talouden uudistumiselle ja reilulle kilpailulle.

Virran mukaan talouden suunnan muuttamisen vuoksi on oleellista, että yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa tai muuten talous jarruttaa entistä lujempaa.

– Samalla kun velkaa pitää taittaa, investointeja on vauhditettava. Se edellyttää, että yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä. Käsillä olevaa vihreiden investointien aaltoa ei ole varaa jättää hiipumaan. Työtä ja hyvinvointia tarvitaan lisää, ei vähemmän. Siksi osaajapulaan on vastattava jämäkästi. Työhönjohtavaa maahanmuuttoa ei ole varaa jarruttaa. Kun talouden näkymät ovat synkät, olisi oikea aika satsata esimerkiksi osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ja koulutukseen. Osaavan työvoiman avulla yhteiskuntamme törmäyskestävyys paranee ja myös talous elpyy nopeammin.

Virta myös muistuttaa, että valtiontalouden tasapainottaminen vaatii myös muutoksia valtion tulopuoleen.

– Pelkillä leikkauksilla talous ei vahvistu tilanteessa, jossa veropohja rapautuu. Ympäristölle ja taloudelle haitallisia verotukia pitää poistaa ja esimerkiksi energiaverot sitoa indeksiin. Nämä toimet vahvistaisivat julkista taloutta 400 miljoonaa euroa. Myös erilaisilla terveysveroilla tulee paikata rapautuvaa veropohjaa.

Virta viittaa Vihreiden tänä syksynä julkaisemaan vaihtoehtobudjettiin, jossa Vihreät esitti omat konkreettiset keinonsa talouden tasapainottamiseksi.

– Miksi velkarahaa kaadetaan säilyttäviin, ympäristölle haitallisiin ja kilpailua vääristäviin yritystukiin? Miksi hallituksen taloudenpidossa ei ole tarkasteltu esimerkiksi eläkkeitä, vihreää verouudistusta tai haitallisten yritystukien leikkaamista? Tällaisia keinoja me Vihreät olemme tarjonneet hallitukselle, mutta jostain syystä ne eivät kelpaa hallitukselle.

Virta korostaa, että Vihreät on sitoutunut valtion tasapainottamiseen jopa hallitusta kunnianhimoisemmin, sillä Vihreässä vaihtoehtobudjetissa otettaisiin 600 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus ja kevennettäisiin työn verotusta vähintään 200 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus, jolloin palkasta jäisi enemmän käteen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa sopeutustoimet kohdistettaisiin reilummin kuin hallituksen valitsemalla tiellä.

– Leikkaukset eivät voi eivätkä saa kohdistua jatkuvasti niihin, joilla on jo liian vähän. Esimerkiksi lapsiköyhyyden lisääntyminen on paitsi inhimillinen tragedia, köyhyyden ja syrjäytymisen vaikutukset tulevat myös julkiselle taloudelle kalliiksi. Vaikeina aikoina politiikalla pitää luoda toivoa, ei syventää epätoivoa.