Last Christmas jatkaa joulun kärkikappaleena

Monena vuotena listan kärjessä keikkunut Whamin Last Christmas jatkoi voittokulkuaan 735 soittokerralla. Soitetuin kappale kuultiin kaupallisilla radiokanavilla viime vuoden jouluaattona ja joulupäivänä yhteensä 52 kertaa.

Toiselle sijalle ylsi Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You 646 soittokerralla. Chris Rean Driving Home For Christmas nousi ensimmäistä kertaa sijalle kolme 628 soittokerralla. Neljäs oli Band Aidin Do They Know It's Christmas Time? (596 soittokertaa).

Kärkeen kiilasi kotimaista kappale enemmän

Kotimaisten kappaleiden kärkeen nousi sijalla viisi Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen (478 soittokertaa). Tiiviisti perässä tulivat listalla usein nähdyt Suvi Teräsniskan Hei Mummo (444 kertaa) ja Leevi & The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu (438).

Uusia kymmenen joukkoon nousseita kotimaisia kappaleita olivat Kari Tapion Tahdon oikean joulun (sijoitus 9.) ja Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan (10.).

Kymmenen kärkeen mahtui yhteensä viisi kotimaista kappaletta, mikä on yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Kahdenkymmenen soitetuimman joukossa kotimaisia oli yhdeksän.

Joululaulut soivat kanavilla kuukauden

Tilastojen mukaan joululaulujen soittaminen kestää kaupallisilla kanavilla noin kuukauden. Joululaulujen sesonki alkaa marraskuun loppupuolelta ja jatkuu tapaninpäivään.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa äänitemusiikin esittäjiä ja tuottajia.





1. Wham! Last Christmas 735 2. Mariah Carey All I Want For Christmas Is You 646 3. Chris Rea Driving Home For Christmas 628 4. Band Aid Do They Know It's Christmas Time? 596 5. Vesa-Matti Loiri Sydämeeni joulun teen 478 6. Suvi Teräsniska Hei Mummo 444 7. Leevi & The Leavings Jossain on kai vielä joulu 438 8. John Lennon & Yoko Ono Happy X-mas (War Is Over) 409 9. Kari Tapio Tahdon oikean joulun 387 10. Haloo Helsinki! Joulun kanssas jaan 371 11. José Feliciano Feliz Navidad 371 12. Katri Helena Joulumaa 366 13. Michael Bublé It's Beginning To Look A Lot Like Christmas 358 14. Antti Tuisku Lämmin lumi peittää maan 348 15. Britney Spears My Only Wish (This Year) 317 16. Samuli Edelmann Avaruus 309 17. Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone 298 18. Ariana Grande Santa Tell Me 296 19. Queen Thank God It's Christmas 257 20. Juice Leskinen Slam Sika 257

Tilasto: Kaupallisten radioiden soitetuimmat joululaulut 2022, Tekijänoikeusjärjestö Gramex/Kari Niemelä