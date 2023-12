Sähköautoilun kasvu näkyy ABC-latausasemilla: miljoona lataustapahtumaa puolessa vuodessa

Kasvun vuosi huipentuu ennätykselliseen loppuvuoden lomaliikenteeseen.

– Loppuvuoden liikenteessä tullaan näkemään ABC-latauksen kaikkien aikojen vilkkaimmat päivät. Voimme ylittää ensimmäistä kertaa jopa 10 000 lataustapahtuman rajan yhden päivän aikana. Lataustapahtumat jakaantuvat toki laajaan verkostoomme, mutta ruuhkahuippuina kannattaa ennakoida ja tarkistaa ABC-mobiilista vapaana olevat latauspisteet, kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK Liikennekaupasta.

Sähköautoilun vuosi vuodelta kasvava suosio näkyy latausverkoston laajenemisen lisäksi voimakkaana lataustapahtumien määrän kasvuna.

– Loppuvuodelle osuu myös ABC-latauksen reilun kaksivuotisen historian kahdes miljoonas lataus. Verkostomme miljoonas lataus tehtiin kesän korvalla toukokuun lopussa eli määrä tuplaantuu reilussa puolessa vuodessa.

Tutkitusti toimintavarmin kotimainen latausverkosto

ABC-lataus saavutti loppuvuodesta huipputuloksen sähköautojen latauspalveluja vertailevassa EPSI Rating -kuluttajatutkimuksessa*. Koko toimialaa tarkasteltaessa latauspalveluiden asiakastyytyväisyys on laskenut edellisvuoden tasosta, mutta ABC-lataus on ainoana toimijana nostanut asiakastyytyväisyyttään vuoden aikana ja noussut kotimaisten toimijoiden kärkeen.

– Asiakkaat arvioivat ABC-latauksen ykköseksi monella eri saralla. Verkostomme koetaan muun muassa kotimaisista palveluntarjoajista toimintavarmimmaksi. Olemme tästä erittäin tyytyväisiä, koska verkoston nopean laajentumisen lisäksi olemme alusta asti kiinnittäneet erityistä huomiota sen toimintavarmuuteen. ABC-lataus arvioidaan myös kaikkein kattavimmaksi verkostoksi, minkä lisäksi tarjoamme parasta vastinetta rahalle. Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta, Tervonen iloitsee.

Suomen suurin teholatausverkosto

ABC-latausasemia on tällä hetkellä jo lähes 300, ja niissä latauspisteitä löytyy yli 1 800 autolle. Pääpaino uusissa avauksissa on asiakkaiden toivomissa suurteholatauspisteissä. Samalla useilla jo avatuilla asemilla on kasvatettu latauspisteiden tehoja.

Hiljattain avattuja uusia suurteholatausasemia ovat muun muassa 12 latauspisteen ja 800 kW:n kokonaistehon ABC-lataus Prisma Kaari Helsinki ja Jumbo Vantaa sekä kuuden latauspisteen ja 600 kW:n ABC Pitkälahti Kuopio. ABC Pirkkalan latausasemaa on laajennettu, ja nyt suurteholatauspisteitä on 10 ja aseman kokonaisteho on 800 kW.

ABC-latausverkostoa rakennetaan S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen sinne, missä asiakkaat liikkuvat eli maanteiden pääväylien varteen, kaupunkikeskustoihin ja pienemmille paikkakunnille.

***

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 292 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1 823 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 942, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 255 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 200 kW) 626 kappaletta.

ABC-latausasemia on Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteydessä. Lähimmän ABC-latausaseman ja ajantasaisen verkoston voi tarkistaa ABC-mobiilista, jonka avulla lataus myös maksetaan kätevästi. Lisätietoa: https://www.abcasemat.fi/sahkoauton-lataus

* EPSI Rating -organisaation riippumaton tutkimus Latauspisteet 11/2023. Tutkimukseen haastateltiin Pohjoismaissa noin 3 000 asiakasta marraskuussa 2023.