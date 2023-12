Nokia, Jyväskylän yliopisto ja Sitra tekevät yhteistyötä kehittääkseen luontojalanjäljen mittaamista

Nokia ilmoitti tänään tukevansa Jyväskylän yliopistoa yritysten ja muiden organisaatioiden luontojalanjäljen mittaamisen kehittämisessä. Yhteistyö on linjassa Nokian ESG-strategian kanssa ja tukee yhtiön laajempaa, pitkäaikaista sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristövaikutusten minimoimiseen. Kansainvälinen tiedeyhteisö on korostanut, että ilmastonmuutosta ja luontokatoa olisi tarkasteltava yhdessä kehitettäessä ratkaisuja niiden vaikutusten vähentämiseksi. Tänään julkistetun yhteistyön avulla Nokia pyrkii osaltaan vauhdittamaan tätä kehitystä.

Oikeanlainen tieto auttaa yrityksiä ja muita toimijoita ryhtymään toimenpiteisiin luontohaittojen vähentämiseksi. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa siitä, minkälainen toiminta aiheuttaa luontokatoa ja kuinka suuri kunkin organisaation oma luontojälki on kokonaisuudessaan. Erilaisille organisaatioille ja toimialoille soveltuvia standardeja ja kattavia työkaluja ei toistaiseksi ole kuitenkaan olemassa, vaikka yleiset laskentaperiaatteet ja työkalut ovatkin jo kehitteillä.

Nokian lahjoituksen lisäksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on allekirjoittanut Jyväskylän yliopiston kanssa rahoitussopimuksen hankkeesta, jonka tavoitteena on pohjustaa tietä luontojalanjäljen laskennan kansainväliselle standardille. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda yhteinen kieli parhaiden nykyisten mittausmenetelmien välille. Hanke selvittää, miten voitaisiin saavuttaa yhteismitallisuus ja vertailukelpoisuus niin tärkeimpien kehitteillä olevien mittarien kuin eri ekosysteemeihin eri puolilla maailmaa kohdistuvien luontovaikutusten kesken.

“YK:n luontokokous (COP-15) osoitti selvästi, että luontokato ja ilmastonmuutos ovat suuria uhkia planeetallemme. Yliopistoja koskevan yhteistyöohjelmamme tavoitteena on tukea tiedemaailman lahjakkaimpia tutkijoita, jotta he voivat tutkia niin Nokian kuin koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä aloja – mukaan lukien ympäristöä, luontoa sekä tulevaisuuden teknologioita, kuten 6G:ta, kvanttiteknologiaa ja tekoälyä”, sanoo Nokian vastuullisuusjohtaja Subho Mukherjee.

“Ilmastonmuutoksen lisäksi luontokato on yksi suurimmista kestävän kehityksen haasteista maailmanlaajuisesti. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat yhdessä resurssiviisausyhteisön JYU.Wisdomin kanssa ovat tehneet kansainvälisesti uraauurtavaa työtä yritysten luontojalanjäljen laskemiseksi. Luontojalanjäljen vaikutusten arviointi on ensimmäinen askel, jonka avulla voimme aktiivisesti aloittaa vaikutusten vähentämisen ja kääntää luontokadon kehityksen toiseen suuntaan. Olemme erittäin kiitollisia Nokian merkittävästä tuesta yritysten luontojalanjäljen laskemisen kehittämisessä”, iloitsee Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala.

“Luontojalanjäljen mittaamisen kansainvälinen kenttä kehittyy nopeasti ja Jyväskylän yliopisto on yksi tämän alan edelläkävijöistä. Keskeinen haaste on mittausmenetelmien kirjo, joiden välillä ei ole vielä yhteistä kieltä. Yhteisen kansainvälisen standardin luominen olisi ratkaisevan tärkeää yrityksille ja muille organisaatioille, jotka pyrkivät mittaamaan luontovaikutuksensa. Sitralle on ilo rahoittaa hanketta, joka pyrkii ratkaisemaan juuri tätä ongelmaa”, toteaa Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Lasse Miettinen.

Nokia's approach to Biodiversity

Nokia's annual sustainability report People & Planet

Nokia at COP 28

Value-transforming financial, carbon and biodiversity footprint accounting (arxiv.org)

A planetary well-being accounting system for organizations (taylorfrancis.com)

Jari Ojala, rehtori, Jyväskylän yliopisto, 0400 247 387, jari.ojala@jyu.fi

Janne Kotiaho, professori, Jyväskylän yliopisto, 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi

Press.Services@nokia.com

Lasse Miettinen, Kestävyysratkaisut-teeman johtaja, Sitra, +358 294 618 341, lasse.miettinen@sitra.fi

