Timo Kiiveristä Fingridin varatoimitusjohtaja

Antti Keskisestä Fingridin uusi sähkömarkkinajohtaja 11.12.2023 14:02:07 EET | Tiedote

Diplomi-insinööri Antti Keskinen on nimitetty Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin uudeksi sähkömarkkinajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2024 alkaen. Hän raportoi tehtävässään vuodenvaihteessa Fingridin toimitusjohtajaksi siirtyvälle Asta Sihvonen-Punkalle. Keskisellä on vahva kokemus energia-alalta. Hän on toiminut laaja-alaisesti sähköverkkojen, energian varastoinnin ja uusiutuvan energian parissa. Keskinen siirtyy Fingridille Ilmatar Energy Oy:n kehitysjohtajan tehtävistä, missä hän on ollut rakentamassa yhtä nopeimmin kasvavaa pohjoismaista uusiutuvan energian yhtiötä. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Carunassa ja Fortumilla. Koulutukseltaan hän on sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta, pääaineenaan sähköverkot ja markkinat. Fingrid on iloinen saadessaan johtoryhmään monipuolisen energia-alan osaajan, jolla on kokemusta etenkin sähkömarkkinoiden asiakasrajapinnasta. Kantaverkon siirtokyvyn kehittämisessä on tärkeätä tunnistaa asi