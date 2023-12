SDP:n Marko Asell: Orpon hallitukselta kylmä joulutervehdys kansalaisille

- Olemme koko syksyn tuoneet esille hallituksen ohjelman epäreiluutta ja nyt hyväksytyn budjetin ongelmakohtia. Mutta näin se on, että maata johdetaan hallituksesta, vaikka sitten päin seinää, kansanedustaja Marko Asell (sd.) kertoo.

- Kokoomus, perussuomalaisten hyväksynnällä, näki ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä täyden mullistuksen työmarkkinoille. Hallituksen työelämäuudistukset noudattavat yksin työnantajapuolen nuotteja ja tavoitteita, Asell summaa.

Työntekijäjärjestöt jäivät hallitukseen nähden vastakkaiselle puolelle neuvottelupöytää, eikä työnantajapuolen tarvitse asettua pöytään enää lainkaan. Nyt sitten näemme, minkä jo arvasimme aiemmin, että työtaistelut ovat väistämättömät.

Kansaneläke- ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien jäädyttäminen on Orpon hallituksen oikeistolaisen politiikan kovinta ydintä. Tämä päätös lisää köyhyyttä ja pudottaa valitettavasti myös tuhansia lapsia köyhyyteen. Hallituksen kylmä ja pienituloisia ruoskiva linja tulee vaikuttamaan pitkään ja näkymään erilaisina ongelmina näissä ihmisissä ja muun muassa pienituloissa lapsiperheissä.

Samaan aikaan, kun hallitus tarjoilee keppiä pienituloiselle kansanosalle, jonka tulot siis laskevat merkittävästi, rikkaille tarjoillaan tuloveronalennus, velkaa kiihdyttäen. Talouden tasapainottamisesta tässä ei ole kysymys, koska tällä kaudella hallitus on ottamassa ennätysmäärän lisää velkaa.

- Taloudesta pitää olla huolissaan, mutta olisi kohtuullista, että valtiontalouden alijäämän paikkaamiseen olisivat näinä vaikeina aikoina osallistumassa vahvemmin ne, joilla on maksukykyä, Asell painottaa.

Myös liikunnan perusrahoitusta leikataan. Tästä on mm. Olympiakomitea esittänyt huolensa. Liikuntaa panostaminen tulisi nähdä sijoituksena ihmisten hyvinvointiin, terveyden edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja työkykyyn.

- Liikennevaliokunnan jäsenenä totean myös, että hallituksen leikkaus liikenteen kehittämiseen ensi vuonna on 100 miljoonaaeuroa. Leikkaus nousee portaittain ja on 250 miljoonaa vuonna 2027. Kaikkiaan leikkauksen vaikutus on 720 miljoonaahallituskaudella. Pysyvä leikkaus toteutuessaan lykkää tarvittavia investointeja tulevaisuuteen uusien hankkeiden rahoituskehyksen käytännössä puolittuessa, Asell kertoo.

- Hallituksen budjettia leimaa myös huomiota herättävän vähäiset panostukset ilmasto- ja ympäristötoimiin. Ympäristöministeriöltä viedään kolmasosa resursseista tänä aikana, kun pitäisi yhä voimallisemmin kyetä tekemään työtä luonnon ja elinympäristömme pelastamiseksi. Eli aikana, kun sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, rankkasateet, kuivuus ja metsäpalot, ovat yleistyneet ja vaikeuttavat globaalia ruuantuotantoa sekä aiheuttavat mittavia vahinkoja ihmisille ja luonnolle, hallitus vetää resursseja pois luonnonsuojelusta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä, Asell hämmästelee.

Orpon hallitus on ideologiaansa nojaten tehnyt näitä päätöksiä, mutta ne ovat olleet niin kipeitä heille itselleenkin, että oli annettava hyvätuloisille ikään kuin kivunlievityksenä mittavat veronalennukset. Ministerin tuloilla se tarkoittaa jopa 2 000 euron vuositason veronalennusta. Tämä hallitus on kuin käänteinen Robin Hood.